Familiares despiden a creadora de contenido venezolana: "Hasta siempre"

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El martes 26 de mayo se llevaron a cabo los actos fúnebres de Lina, la creadora de contenida que era conocida como “La Golda”. La carismática señora se ganó el cariño de internautas venezolanos por sus ocurrencias y convivencia con su nieto, Jairito.

Un duro adiós

Fue el domingo 24 de mayo cuando el joven reveló la muerte de la señora en redes sociales, desatando una ola de condolencias y recuerdos de miles de usuarios que disfrutaban de sus videos en plataformas como Instagram y TikTok.

“Mi abuela era una de las abuelas que cualquier persona quiere en su vida. Lamentablemente el día de hoy falleció”, expresó Jairito, muy afectado por la muerte.

Imagen de dolor

A través de Instagram Jairito compartió con sus 840 mil seguidores videos de cómo fueron los actos fúnebres de la señora Lina, quien llamaba a su nieto “Pan con huevo".

El joven posteó un video junto al féretro con el mensaje: “Así no era mi gordita”.

En otro clip aparece con un grupo de personas viendo en una gran pantalla los videos virales que protagonizó al lado de la señora, quien atravesó momentos complicados de salud, que la llevaron a estar hospitalizada el Hospital Clínico Universitario por una perforación en el estómago.

Jairito había comentado hace meses que la señora presentaba una infección pulmonar, desde entonces se habían mantenido muy lejos de las redes sociales, hasta la dura confirmación de la muerte.