Fallece popular creadora de contenido venezolana y deja un gran dolor en sus fans

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La tarde del domingo 24 de mayo, el creador de contenido conocido como ‘Jairito’ confirmó el fallecimiento de su abuela Lina, una de las figuras más queridas en redes sociales y protagonista de los videos con los que lograron conquistar a miles de usuarios en plataformas como Instagram y TikTok.

La noticia tomó por sorpresa a sus más de 750 mil seguidores, quienes durante más de dos años acompañaron las ocurrencias, bromas y momentos espontáneos protagonizados por la adulta mayor, conocida cariñosamente como ‘La golda’.

'Jairito' llora la muerte de su abuela

A través de un emotivo mensaje, el joven reveló que su abuela falleció durante la mañana de este domingo debido a complicaciones de salud, dejando un profundo vacío tanto en su familia como en la comunidad que siguió de cerca sus contenidos.

“Mi abuela era una de las abuelas que cualquier persona quiere en su vida. Lamentablemente el día de hoy falleció”, expresó Jairito, visiblemente afectado por la pérdida.

Uno de los detalles que más ha impactado a sus seguidores es que apenas un día antes de su fallecimiento, Lina había aparecido junto a su nieto en una transmisión en vivo a través de TikTok.

Según contó el influencer, durante el live muchas personas notaron que la mujer lucía cansada y con menos energía de lo habitual. Incluso, él mismo le insistió en varias ocasiones que descansara, pero ella decidió continuar acompañándolo frente a las cámaras.

Jairito también aprovechó el espacio para agradecer el respaldo que recibió durante todo este tiempo por parte de sus seguidores, quienes convirtieron a Lina en una de las “abuelas virales” más queridas de las redes sociales.

Dándose a conocer como ‘Pan con huevo’ y ‘La golda’, ambos lograron crear una conexión cercana y auténtica con el público, destacándose por su naturalidad y el humor familiar que transmitían en cada publicación.

Lina ya había enfrentado graves problemas de salud

La salud de Lina ya venía generando preocupación entre sus seguidores desde comienzos de este año. En enero de 2026, la adulta mayor atravesó uno de los momentos más delicados de su vida tras ser hospitalizada en el Hospital Clínico Universitario por una perforación en el estómago.

En aquel entonces, Jairito acudió a sus seguidores para pedir ayuda económica y así poder cubrir los elevados gastos médicos derivados de su tratamiento y hospitalización.

Días después, el creador de contenido reveló que su abuela también padecía una infección pulmonar, situación que complicó aún más su estado de salud.

Desde entonces, Lina permaneció mucho más alejada de las redes sociales y comenzó a mostrarse con menos energía en las pocas apariciones que realizaba junto a su nieto, hasta que finalmente este domingo se confirmó su fallecimiento.

Las redes despiden a ‘La golda’

Tras conocerse la noticia, cientos de usuarios inundaron las publicaciones de Jairito con mensajes de apoyo, condolencias y agradecimientos hacia Lina, recordando los momentos de alegría que regaló a través de las redes sociales.

Muchos seguidores coincidieron en que ‘La golda’ se convirtió en una figura entrañable dentro del contenido digital, especialmente por la autenticidad y complicidad que mostraba junto a su nieto.