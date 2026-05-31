Destruyen la canción del Mundial de Julieta Venegas por ser “feminista”

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Durante una conferencia del Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum cedió un espacio para presentar la nueva versión de “La niña futbolista”, realizada por Julieta Venegas de cara al Mundial 2026.

Aunque es una canción que enaltece a las niñas mexicanas, estrenada en 2003 por la banda de rock “Los Patita de Perro”, usuarios en redes sociales lanzaron fuertes críticas por “sonar lenta” y por “meter la agenda feminista”.

La producción musical busca promover la igualdad de género y la participación de las niñas en el deporte. “La niña futbolista” narra la historia de una jovencita que sueña con jugar fútbol; sin embargo, a lo largo de su camino se enfrenta con comentarios y obstáculos por ser una niña.

Las redes hablan

Uno de los principales señalamientos al tema es el ritmo alejado de la fiebre del fútbol; su melodía suave y en coro le resulta a los oyentes “aburrida y lenta” para una Copa del Mundo.

“Primero, no es el Mundial femenino. Segundo, la canción debería inspirar triunfalismo, victoria, autosuperación... no autocompasión”, afirmó un usuario. “Parece una canción de La Vecindad del Chavo”, agrega otro.

También critican una supuesta “agenda feminista” con comentarios como “Solo siguen una agenda, no aportan nada” y “¿Para qué está el Mundial de fútbol femenino entonces? Se quieren meter donde obviamente no encajan”.

A día de su estreno acumula más de 30 mil visualizaciones en YouTube.