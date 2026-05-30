Actor mexicano enciende la mecha y acusa a la FIFA de "falta de honor"

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El actor mexicano, Diego Luna, lanzó una bomba tras cuestionar públicamente la honorabilidad de la FIFA durante la presentación de la película "México 86", una producción que revive en tono de sátira los secretos detrás de la histórica Copa del Mundo celebrada en México.

Sus declaraciones, realizadas en el marco promocional del filme, generaron debate al poner sobre la mesa el papel de las instituciones deportivas en la construcción de grandes eventos globales.

"México 86": una crítica a la FIFA

La cinta, dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna, se adentra en una de las etapas más complejas del fútbol internacional como lo fue la organización del Mundial de 1986 en México.

Lejos de ser un relato deportivo tradicional, "México 86" se presenta como una sátira política que expone cómo las decisiones detrás de un evento de esta magnitud pueden estar influenciadas por intereses institucionales, estrategias de poder y contextos sociales tensos.

El propio Luna interpreta a un burócrata que, en medio de un país marcado por crisis y transformaciones, intenta maniobrar dentro de los engranajes de la FIFA para lograr la sede del torneo, objetivo el cual consiguió y fue duramente cuestionado en su época.

Diego Luna y la FIFA

Durante la presentación del proyecto, el actor no solo habló de su personaje, sino que amplió la reflexión hacia el presente del fútbol internacional.

Luna señaló que existen paralelismos entre el contexto del Mundial de 1986 y los grandes eventos deportivos actuales, cuestionando la forma en que estas competiciones pueden ser utilizadas como herramientas de imagen política o distracción social.

"¿Quién me puede decir o me va a hablar de honorabilidad de la FIFA?", dijo de manera contundente ante la prensa acerca de la entrega del Premio de la Paz de FIFA al presidente Donald Trump.

En días pasados, el actor Gael García Bernal, opinó sobre la reputación del máximo órgano del fútbol, sumándose a las declaraciones del director Alejandro González Iñarritu que calificó a la FIFA como una "mafia". Diego admitió estar de acuerdo con dichas opiniones.

Además, resaltó la importancia de los latinos en este evento: "(El Mundial) se celebra en un país que está peleado con cuanto país puede, que no agradece a la comunidad latina (...) si hay fútbol en Estados Unidos es por la comunidad latina".