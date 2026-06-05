Demi Moore emprende acciones legales por graves agresiones: "Ningún respeto"

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Con la firmeza de una madre Leona dispuesta a todo, es como la actriz estadounidense Demi Moore sale en defensa de su hija, Rumer Willis. La joven enfrenta una dura batalla legal con su expareja por una pequeña, situación que ha llevado a que la protagonista de “La Sustancia” interfiera.

Demi Moore en defensa de Rumer Willis

De acuerdo con documentos obtenidos y publicados por el medio US Weekly, Demi defiende a su hija de las acusaciones del músico Derek Richard Thomas.

El medio publicó la acusación de la artista en contra del hombre, asegurando que durante el embarazo de Rumer, Derek sostuvo una actitud negativa y mala durante el parto.

“Derek, sin preguntar y sin haberse duchado, se metió en la bañera de parto de forma agresiva y repentina. No tuvo absolutamente ningún respeto, cuidado, preocupación, compasión ni apoyo hacia nadie, especialmente hacia Rumer y el bebé”, dice el escrito judicial de la ganadora del Globo de Oro.

Conflictos familiares

En este sentido, Moore destaca que al día siguiente del parto la familia fue de visita para conocer a la bebé, y escuchó al hombre decir terribles palabras que no fueron para nada de su agrado.

“Lo escuché presionar a Rumer para que no me dejara estar con sus hermanas y para apoyarla. No la dejaba en paz hasta que ella salía de la habitación para alejarse de él”, dice.

Demi asegura ser testigo de cómo su hija lloró en muchas ocasiones por el estrés y cero apoyo que recibía del también actor.

Cronología del conflicto

Rumer Willis y Derek Richard Thomas se separaron en el año 2024, tras casi dos años de relación y una pequeñita en común, llamada Louetta.

Desde entonces ambos están sumergidos en un duro proceso por la custodia de la menor, al punto de que ahora Demi interfiere.