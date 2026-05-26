Ivette Domínguez revive su época más sensual en la que fue comparada con Demi Moore

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Ivette Domínguez volvió a encender las redes sociales tras compartir una serie de fotografías que despertaron nostalgia entre sus seguidores y dejaron a más de uno impactado por su belleza.

La actriz venezolana publicó en sus plataformas digitales varias imágenes de sus años dorados en el modelaje, donde aparece posando en ropa interior para importantes campañas publicitarias de las décadas de los 80 y 90.

Ivette Domínguez presume su época dorada

La propia artista acompañó las imágenes con una confesión que terminó aumentando la conversación en redes, pues aseguró que durante aquellos años muchos la llamaban “la Demi Moore venezolana” debido a sus facciones, estilo y apariencia física.

“Wuao, mi primera impresión fue Demi Moore”, “Juro que creí que era Demi Moore”, “Sí te pareces muchísimo” y “Solo vi la foto sin leer nada dije Demi Moore”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación de la artista venezolana.

Además del impacto por las fotos retro, otro de los aspectos que más llamó la atención fue su estado físico actual. A sus 61 años, Domínguez continúa mostrando una figura tonificada y saludable, que mantiene gracias a una disciplina enfocada en ejercicios y buena alimentación.

En redes sociales, la actriz suele compartir parte de sus rutinas, mensajes motivacionales y reflexiones sobre el paso del tiempo, convirtiéndose en inspiración para muchas mujeres que destacan su autenticidad y seguridad personal.

Ivette Domínguez como bomba sexy

Las imágenes publicadas recientemente generaron una ola de comentarios positivos donde usuarios resaltaron no solo su belleza de juventud, sino también la manera en la que ha logrado mantenerse vigente dentro del espectáculo venezolano.

Antes de consolidarse como actriz y personalidad mediática, Ivette Domínguez tuvo una importante trayectoria dentro del modelaje venezolano.

Durante los años 80 y 90 participó en campañas publicitarias, comerciales y sesiones fotográficas que la convirtieron en uno de los rostros más reconocidos de la época. Su imagen también apareció en reconocidas revistas para caballeros, incluyendo Playboy Venezuela.