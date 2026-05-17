Ivette Domínguez con el “guarapo aguao” en visita a las instalaciones de RCTV

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Este próximo 27 de mayo se cumplen 19 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) y, con motivo de esta conmemoración que marcó a los venezolanos, la actriz Ivette Domínguez visitó las antiguas instalaciones de la planta televisiva.

En su paso por Quinta Crespo, la “Coloquial de Venezuela” hizo una parada obligatoria en lo que queda de RCTV. El material mostró el deterioro estructural de la infraestructura, que lleva desolada muchos años.

Ivette Domínguez conmovida hasta las lágrimas

La actriz se apostó en la entrada del edificio y mostró su emoción a flor de piel con palabras emotivas para recordar a sus seguidores que el canal continúa siendo la “casa” de todos.

“Por aquí pasaron grandes artistas de nuestra televisión. Quiero llorar. Quiero recordarles que esta es nuestra casa, esta es nuestra familia”, expresó conmovida con la voz entrecortada.

También extendió un saludo a todos los que formaron parte de la familia de RCTV, desde técnicos, maquilladores, artistas y productores que dejaron atrás su trabajo por el inesperado cierre del canal.

Ivette Domínguez vivió sus años dorados en Radio Caracas Televisión a través del programa Radio Rochela, donde se formó e hizo crecer su imagen en los medios de comunicación.