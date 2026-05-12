Acusan a Ivette Domínguez de supuesto lucro con la imagen de una paciente psiquiátrica

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Ivette Domínguez “La coloquial de Venezuela” es señalada en redes sociales por un hombre identificado como Jesús Miguel. A través de unos videos, el creador de contenido, aseguró que la artista se “aprovecha” de la imagen de su tía, para solicitar dinero y, supuestamente, lucrarse de forma indebida.

Origen del conflicto

La situación inició hace pocos días cuando Domínguez público en su perfil de Instagram un video contando la dolorosa historia de una mujer, que habría sido abandonada por su familia. La señora muy conmovida, aseguró en el clip desconocer el paradero de sus hijos y familiares.

El clip en cuestión de minutos se llenó de diversas reacciones, una de ellas de Jesús Miguel, quien aseguró ser sobrino de la señora entrevistada, y calificó el video como una "falta de respeto".

Jesús notificó que la señora sí recibe la ayuda de sus hijos quienes según se encontrarían en Perú, para que pueda vivir cómodamente en el lugar. Además, dijo que la señora sufre de esquizofrenia, y por eso está recluida.

La respuesta de los familiares

“Vengo a realizar una denuncia en contra de Ivette y de aclarar ese video. La señora es mi tía, es una persona enferma y no me parece que Ivette realice ese video mostrándola. Ella (Ivette) hace el video para dar lastima, para que le den dinero y para lucrarse”, dijo el hombre.

Destacó que fue muy mal del recinto, permitir que se difundieran imágenes de una paciente en condiciones vulnerables, ya que según antes vivía en la calle y golpeaba a la gente con piedras.

“Ivette es una falsa, no le den dinero”, comentó.

Reacciones divididas

Jesús destacó que en el centro los hijos de la señora pagarían alrededor de $500 para que la cuiden y le envían comida, insumos médicos y productos de higiene personal.

Pese a las explicaciones del hombre, internautas dan la razón a Ivette, destacando que la señora tiene una depresión severa por el "abandono" de sus hijos y amigos.

Hasta el momento la “Coloquial” no se ha pronunciado por las palabras y señalamientos del hombre.