Conductor de TV es sorprendido en aplicación gay durante noticiero en vivo

¡Tremendo pelón! Un conductor de televisión fue pillado mientras navegaba en una aplicación gay para conseguir citas, cuando no se percató de que ya estaban al aire en el noticiero.
Se trata de Moisés Hernández de Santiago, presentador de noticias de NMás, quien protagonizó un bochornoso momento en vivo. Tras un corte comercial, tomó su móvil para revisar notificaciones; sin embargo, cuando regresó la transmisión, seguía en él.
Las cámaras lo captaron sumergido en el celular, pero el error lo asumió con un humor peculiar minutos después en sus plataformas digitales.
Cabe acotar que, el percance sucedió porque el equipo de producción ni el cuerpo técnico le avisaron a tiempo que ya estaba al aire, por lo que se ve al comunicador social viendo su celular con plena libertad.
¿Cuál es la app gay?
A través de una historia de Instagram, el conductor de TV detalló que su percance se debió a “contestar el WhatsApp amarillo”. Este es conocido por ser una aplicación de citas para hombres gays llamada Grindr.
Su comentario reveló una parte de su vida privada que pocos televidentes conocían. Además, tras la publicación, los seguidores de Hernández dejaron reacciones de curiosidad, asombro y risas por el momento viral.
En su perfil profesional, Moisés se presenta como reportero y conductor de noticias de NMás Guadalajara, en México, así como corresponsal de Univisión y Primer Impacto.