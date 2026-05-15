Televisa bota la casa por la ventana en los 80 de Ana Martín

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Televisa conmemoró los 80 años de Ana Martín, una de las figuras más representativas de las telenovelas latinoamericanas. Más de una hora dedicada a la trayectoria y legado de la primera actriz mexicana, en un programa que recopiló todos sus secretos en un festejo televisivo.

“He estado aquí desde Telesistema Mexicano, así que imagínense lo que siento ahora al ver a tanta gente joven y gente que he conocido a lo largo de esta vida”, recordó durante el programa.

El festejo incluyó saludos de colegas del medio artístico y personas queridas de la legendaria exreina de belleza. Además, contó con un pastel con un diseño junto a Michael Jackson y Bad Bunny, así como una decoración llamativa e imágenes de todas sus épocas.

Ana Martín, una leyenda de la televisión

Desde hace 63 años, Ana Martín ha dedicado su vida al espectáculo. Incursionó en la gran pantalla con más de 50 largometrajes, entre los que destaca ¿Por qué nací mujer? en 1970.

Sin embargo, su debut en televisión tuvo gran significado con telenovelas que marcaron un antes y después en su carrera. Títulos que la respaldan son Muchacha de barrio, Gabriel y Gabriela, Rubí, Destilando amor, Soy tu dueña y más producciones.

Más radiante que nunca

A sus 80 años, la actriz de telenovelas mantiene su imagen intacta y se conserva de la mejor forma posible, gracias a que disminuyó los tratamientos costosos y reveló que su rutina de cuidado es sorprendentemente sencilla:

Limpieza diaria: “lavarse la cara cada mañana y cada noche”.

“lavarse la cara cada mañana y cada noche”. Hidratación constante: aplicar crema facial para mantener la piel nutrida.

aplicar crema facial para mantener la piel nutrida. Cero maquillajes pesados: evita la base para dejar respirar su piel.

Según ella, estos pasos permiten limpiar, humectar y proteger, sin necesidad de complicaciones. Por tal motivo, Martín ha impactado en sus redes sociales con su cutis suave y su bonita figura.