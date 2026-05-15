Reportero de “El Gordo y la Flaca” es condenado por acoso y otros delitos graves

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¿Un paparazzi condenado por acoso? Sí existe y se trata de Jordi Martin, el español que, además de captar con su cámara a los famosos, también trabaja como reportero de “El Gordo y la Flaca”, lo que lo ha llevado a trabajar el doble para conocer a profundidad la vida de múltiples artistas.

Y el caso no va solo de un fotógrafo pesado buscando una foto. Martin es tildado de ser un personaje que habría convertido su cámara, sus redes y su exposición mediática en una “maquinaria de hostigamiento”.

Sentencian al paparazzi y reportero de "El Gordo y la Flaca"

Según publicó EL PAÍS, Jordi Martín fue condenado a un año de cárcel por acoso y lesiones contra Clara Chía, actual pareja del exfutbolista español, Gerard Piqué. La sentencia hablaba de una conducta insistente, reiterada y capaz de alterar su vida cotidiana.

En otras palabras, la situación no fue una simple molestia. No fue una foto incómoda. No fue “trabajo”. Fue acoso. Y ahí empezó el verdadero retrato del personaje.

El paparazzi que vivía de exponer a otros terminó expuesto por la justicia. El hombre de la cámara terminó retratado como un acosador serial con micrófono, followers y cero límites.

Repercusiones tras lo ocurrido

Su cuenta de Instagram habría sido cerrada tras denuncias relacionadas con el presunto uso de la plataforma para presionar o extorsionar a personas a las que perseguía mediáticamente. Y si eso se confirma, el caso deja de ser una simple historia de paparazzi tóxico.

Estamos hablando de algo mucho más oscuro, una posible maquinaria de acoso donde la víctima no solo era perseguida físicamente, sino también sometida a presión digital, exposición pública e intimidación reputacional.

A todo esto se suma otro elemento que vuelve el perfil todavía más inquietante y es su pasado de adicción reconocido públicamente. Jordi Martín habló en televisión de una etapa marcada por las drogas, en la que llegó a consumir a diario y tuvo que ingresar durante meses en un centro.

No se trata de burlarse de una adicción, pero ese detalle importa porque el problema no es su pasado. El problema es lo que ocurre cuando alguien con ese historial de impulsividad convierte la persecución, la exposición y la presión pública en una forma de trabajo.