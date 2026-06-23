Condenan a fanática de BTS por acoso a un integrante: Tocó el timbre 133 veces

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Una fanática brasilera fue condenada por un tribunal en Corea del Sur por acosar en reiteradas ocasiones a Jungkook, integrante del grupo de K-pop BTS, después de que ignorara la advertencia de las autoridades.

La mujer, cuya identidad se mantiene en secreto, visitó la residencia en 22 ocasiones y tocó el timbre 133 veces. En su intento de tener contacto con el vocalista, dejó centenares de cartas y fotografías como muestra de “amor”, según expresó en la audiencia.

A pesar de haber recibido varios avisos para que se mantuviera alejada de la casa del intérprete, la fan insistió por un tiempo prolongado; incluso intentó ingresar cuando un repartidor hacía una entrega de comida.

Las advertencias que ignoró

Jungkook tomó cartas en el asunto e interpuso una denuncia que derivó en una orden de alejamiento; el documento prohibió a la mujer acercarse a menos de 100 metros. Sin embargo, hizo caso omiso y continuó merodeando la residencia, por lo que la policía remitió el caso a la Fiscalía.

La fan fue detenida el 13 de diciembre de 2025, aunque fue liberada al día siguiente con una advertencia formal de no acercarse a la vivienda del artista. Pero, en febrero de 2026, el integrante de BTS estableció una nueva demanda tras la violación de las leyes por parte de la mujer.

Imagen captada por la cámara de seguridad de la propiedad de Jungkook / Cortesía

Condena del tribunal

A inicios de mayo de 2026, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictó sentencia contra la ciudadana brasileña por violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada.

El ente impuso una condena de un año de prisión suspendida con dos años de periodo de prueba, lo que implica que la mujer no ingresará a prisión a menos que incumpla las condiciones impuestas o cometa un nuevo delito durante ese intervalo.