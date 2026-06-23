Condenan a fanática de BTS por acoso a un integrante: Tocó el timbre 133 veces

Una fanática brasilera fue condenada por un tribunal en Corea del Sur por acosar en reiteradas ocasiones a Jungkook, integrante del grupo de K-pop BTS, después de que ignorara la advertencia de las autoridades.
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La mujer, cuya identidad se mantiene en secreto, visitó la residencia en 22 ocasiones y tocó el timbre 133 veces. En su intento de tener contacto con el vocalista, dejó centenares de cartas y fotografías como muestra de “amor”, según expresó en la audiencia.
A pesar de haber recibido varios avisos para que se mantuviera alejada de la casa del intérprete, la fan insistió por un tiempo prolongado; incluso intentó ingresar cuando un repartidor hacía una entrega de comida.
Las advertencias que ignoró
Jungkook tomó cartas en el asunto e interpuso una denuncia que derivó en una orden de alejamiento; el documento prohibió a la mujer acercarse a menos de 100 metros. Sin embargo, hizo caso omiso y continuó merodeando la residencia, por lo que la policía remitió el caso a la Fiscalía.
La fan fue detenida el 13 de diciembre de 2025, aunque fue liberada al día siguiente con una advertencia formal de no acercarse a la vivienda del artista. Pero, en febrero de 2026, el integrante de BTS estableció una nueva demanda tras la violación de las leyes por parte de la mujer.
Condena del tribunal
A inicios de mayo de 2026, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictó sentencia contra la ciudadana brasileña por violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada.
El ente impuso una condena de un año de prisión suspendida con dos años de periodo de prueba, lo que implica que la mujer no ingresará a prisión a menos que incumpla las condiciones impuestas o cometa un nuevo delito durante ese intervalo.