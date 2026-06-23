El hermoso gesto de Julián Gil a Messi por la gravedad de salud de su padre

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El actor y conductor argentino, Julián Gil, vivió uno de los momentos más especiales de su vida durante la cobertura del Mundial de la FIFA 2026, cuando finalmente pudo ver nuevamente al capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

El artista aprovechó la oportunidad para entregarle a Leo una estampita de la Virgen de Guadalupe, un gesto que rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos, tomando en cuenta la difícil situación familiar que vive actualmente el futbolista.

Julián Gil expresa su cariño por Messi

En un video publicado por Julián, se aprecia el momento en el que le pide una firma al argentino para su pelota mundialista, la cual está llena de firmas de otras grandes figuras del deporte rey.

Para finalizar, Julián sorprendió al regalarle la estampita de la patrona mexicana, considerada uno de los símbolos religiosos más importantes de América Latina y especialmente venerada por millones de fieles mexicanos.

“Te quiero dejar el nombre de la virgencita de Guadalupe para que te apoye a ti y al viejo en la recuperación. Te quiero, oíste”, expresó Gil. Por su parte, el número 10 de la albiceleste guiñó su ojo en señal de aceptación por el detalle.

Para nadie es un secreto que Julián ha construido gran parte de su carrera profesional en México y mantiene una estrecha conexión con las tradiciones y expresiones culturales del país.

Un fiel fanático a Messi

La admiración de Julián Gil por Lionel Messi no es nueva. Durante años, el conductor ha manifestado públicamente su pasión por el fútbol y especialmente por la trayectoria del capitán argentino.

De hecho, anteriormente protagonizó otro momento viral cuando logró que Messi le firmara el brazo para posteriormente tatuarse el autógrafo como homenaje permanente a su ídolo.

Aquella experiencia, ocurrida durante un torneo internacional en Miami, dejó claro el nivel de admiración que siente por el campeón del mundo. En esa ocasión, Gil llegó incluso a describir la firma de Messi como “un pedazo de historia” que quería conservar para siempre en su piel.