Christian Nodal enciende las redes con fogoso beso a una abuelita

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El cantante mexicano Christian Nodal protagonizó un vergonzoso momento con una fanática de la tercera edad en pleno concierto en México. El video publicado en redes sociales se hizo viral en cuestión de minutos.

Durante una velada en la Arena Monterrey, el artista se adentró entre el público para cantar en las tribunas y tener un encuentro más cercano con sus fanáticos. Nodal se acercó a una seguidora en primera fila para interpretar un tema; sin embargo, un error en el movimiento dejó plasmado un beso en su boca.

Christian Nodal y su beso

Christian comenzó a interactuar con la mujer e intentó saludar con un beso en la mejilla, pero, en un ligero giro, Nodal y la abuelita rozaron sus labios en un beso accidental.

Ambos reaccionaron con sorpresa y humor, mientras los espectadores celebraron el acontecimiento con gritos y aplausos. Por su parte, el cantante intentó ofrecer una disculpa formal a la señora, momento en el cual otra adulta mayor, ubicada en el sector, le solicitó un saludo similar, el cual el intérprete concedió estrictamente en la mejilla.

Reacción de Ángela Aguilar

Según versiones de los asistentes al concierto, Ángela Aguilar presenció el beso de su esposo con la fanática desde una fila privilegiada, pero, en lugar de reaccionar, se quedó tranquila, asumiendo el carácter fortuito del encuentro.