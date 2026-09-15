Céline Dion vuelve a los escenarios, tras fuertes complicaciones de salud

Tras seis años lejos de los escenarios, la cantante canadiense Céline Dion ha regresado oficialmente con su residencia Celine Dion Paris 2026 en el Plenitude Arena de Nanterre, en Francia.

Palabras de felicidad

Fanáticos de todo el mundo viajan a la capital francesa para ver a la estrella brillar, tras una pausa dedicada a recuperar su salud al presentar el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica y autoinmune muy rara que causa rigidez muscular severa.

Fue un encuentro muy emotivo de la cantante con su público, con lágrimas de emoción por seguir realizando lo que más ama en el mundo: cantar.

“Había prometido no llorar, pero no cumplo mis promesas. Son lágrimas de alegría. Me alegro muchísimo de verlos. Estoy tan feliz de verlos a todos. Los extrañé. Voy a cantar para ustedes sin llorar”, expresó la artista de 58 años al conversar con sus fans.

Una residencia para el público

Céline comienza su residencia cantando “On ne change pas”, para luego entonar a todo pulmón los temas “Because You Loved Me”, “The Power of Love”, “My Heart Will Go On”, “Beauty and the Beast”, “I'm Alive”, “It's All Coming Back to Me Now” y “All by Myself”.

La residencia tendrá 26 conciertos llenos de energía, magia y la gran voz de la artista ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión, quien muestra su fortaleza por levantarse de la dura enfermedad y estar al frente del escenario.