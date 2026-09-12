Céline Dion regresa a los escenarios y así la recibieron sus fans en París

A pocas horas de que la cantante canadiense Céline Dion vuelva a presentarse ante el público después de seis años alejada de los grandes conciertos, unas 10 mil personas se reunieron en la capital francesa para cantar sus canciones en un karaoke gigante organizado por el Ayuntamiento de París.

La cita se realizó el viernes 11 de septiembre en la plaza de la Bataille-de-Stalingrad, donde los seguidores de la intérprete se congregaron para rendirle homenaje y calentar motores antes de su esperado regreso a los escenarios.

El evento incluyó dos sesiones en las que el público entonó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Pour que tu m’aimes encore” y “My Heart Will Go On”.

La respuesta de los fanáticos dejó claro que la ausencia de Dion no disminuyó su conexión con el público. Algunos llegaron desde otros países especialmente para acompañar este momento, demostrando que el regreso de la artista tras años de pausa se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

París se rinde ante Céline Dion

La ciudad no se limitó al multitudinario karaoke. París se ha vestido de gala para recibir a la artista, con homenajes y actividades que reflejan la enorme popularidad que mantiene en Francia.

La expectación también se explica por la magnitud de su regreso. Céline Dion ofrecerá una residencia de conciertos en París que contempla 26 presentaciones, con actuaciones previstas en septiembre y octubre de 2026 y otras fechas programadas para 2027.

La demanda fue extraordinaria y alrededor de nueve millones de personas se registraron para acceder a la preventa de entradas.

Un regreso marcado por su lucha personal

El retorno de Céline Dion tiene además un significado especial por los problemas de salud que la obligaron a alejarse de los escenarios.

En 2022, la cantante reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente que provoca rigidez muscular y espasmos. La enfermedad afectó su capacidad para actuar y la llevó a cancelar presentaciones mientras concentraba sus esfuerzos en su recuperación.

Su aparición durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 ya había ofrecido una señal de que la artista buscaba recuperar progresivamente su actividad musical. Ahora, dos años después de aquella emotiva presentación desde la Torre Eiffel, Dion está lista para afrontar nuevamente una extensa serie de conciertos.