Céline Dion se reencontró con su público y no pudo contener las lágrimas: así fue su regreso

Después de seis años alejada de los grandes escenarios, Céline Dion regresó triunfal a París y convirtió su esperado reencuentro con el público en una emotiva noche.

La cantante canadiense volvió a cantar en directo el sábado 12 de septiembre y, apenas comenzó el espectáculo, las lágrimas terminaron siendo protagonistas.

El esperado concierto se realizó en la Plenitude Arena de Nanterre, cerca de París, ante miles de seguidores que esperaban desde hace años volver a escuchar en vivo una de las voces más reconocidas de la música internacional. El regreso marca además el inicio de una residencia de conciertos que contempla 26 presentaciones hasta mayo de 2027.

Céline Dion se quebró al inicio

El momento más emotivo ocurrió prácticamente desde el comienzo. Dion eligió “On Ne Change Pas”, uno de sus grandes éxitos en francés, para abrir el espectáculo, pero la emoción pudo más que ella.

La intérprete se mostró visiblemente conmovida frente al público y tuvo que hacer una pausa mientras intentaba contener las lágrimas. La reacción de los asistentes terminó envolviéndola en una enorme ovación, en una escena que resumió todo lo que significaba para ella volver a estar frente a sus seguidores.

“Había prometido no llorar”, expresó la artista, quien reconoció que se trataba de lágrimas de felicidad. También dejó claro que el camino de regreso no había sido sencillo y agradeció el cariño que recibió durante los años en los que tuvo que mantenerse alejada de los escenarios.

Una noche para demostrar que su voz sigue intacta

La emoción no impidió que Céline Dion demostrara por qué continúa siendo una de las grandes voces de la música mundial. Durante el concierto interpretó varios de los temas que han marcado su trayectoria, entre ellos “My Heart Will Go On”, “All By Myself”, “The Power of Love” y “Pour que tu m’aimes encore”.

El espectáculo también permitió verla desenvolverse nuevamente con la seguridad y la personalidad que durante décadas han caracterizado sus presentaciones. La noche contó con grandes baladas, momentos de mayor intensidad vocal e incluso una interpretación de corte operístico.

El significado de este concierto va mucho más allá de una simple vuelta a los escenarios. Céline Dion tuvo que poner en pausa su carrera después de revelar en 2022 que había sido diagnosticada con síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que puede provocar rigidez muscular y espasmos severos.

La condición afectó su capacidad para cantar y desenvolverse normalmente, obligándola a cancelar compromisos profesionales y apartarse de los escenarios durante un largo período. Su regreso a París representa, por ello, uno de los capítulos más importantes de su carrera reciente.