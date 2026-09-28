Cazzu atrapada por las cámaras con su nuevo amor en las calles de Buenos Aires

Después de pasar por un trago amargo en temas legales y personales con su expareja Christian Nodal, Cazzu grita su amor a los cuatro vientos. La cantante argentina confirmó su romance con el bailarín Ignacio Colombara en una escapada por Buenos Aires.

La pareja visitó el espectáculo Animal, una puesta dirigida y protagonizada por Maty Napp, coreógrafo de la intérprete, que se llevó a cabo en el teatro Dumont 4040, donde fueron captados en actitud cercana, cariñosa y tomados de la mano sin ocultarse de las cámaras.

Tras finalizar el show, la “Nena Trampa” y su acompañante se acercaron a Napp para dirigirle unas palabras por su evento. Dentro del espectáculo, Cazzu, de 32 años, e Ignacio, de 27, disfrutaron entre abrazos y caricias.

Cazzu vuelve a creer en el amor

A principios de 2026, los rumores sobre una relación se dispararon durante la gira “Latinaje” de la intérprete y tomaron fuerza cuando, en mayo, Cazzu presentó a su equipo de baile, pero se detuvo con Colombara para decir: “Este es mío”.

Desde entonces, los titulares de la prensa se centraron en el supuesto romance de la artista y el bailarín; un amor que habría surgido por las largas jornadas de trabajo en el backstage del tour.

Reservada con su vida privada, Cazzu asomó la idea de un nuevo amor en entrevistas posteriores; sin embargo, no confirmó estar en un romance hasta ahora. Aunque la argentina no ha hecho declaraciones oficiales al respecto, las imágenes captadas por los fotógrafos y fanáticos hablan por sí solas.