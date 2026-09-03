Premios Juventud 2026: Shakira, Cazzu, Bad Bunny entre los primeros ganadores

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Los Premios Juventud 2026 comenzaron a revelar a sus primeros ganadores este jueves 3 de septiembre, horas antes de la gran gala que reunirá en Marbella a algunas de las figuras más importantes de la música latina.

Shakira y Burna Boy, Cazzu, Carín León, Alejandro Fernández y Bad Bunny están entre los artistas que ya consiguieron llevarse un reconocimiento.

Shakira y Burna Boy se imponen con “Dai Dai”

Shakira y Burna Boy conquistaron el premio a Mejor Colaboración OMG por “Dai Dai”, tema que se convirtió en una de las canciones vinculadas al Mundial de Fútbol 2026 y que ha tenido una importante presencia en las listas internacionales.

El reconocimiento confirma el impacto de una colaboración que unió a la estrella colombiana con el cantante nigeriano y que logró conectar la música latina con el sonido africano.

Pero Shakira no fue la única artista que celebró temprano. Cazzu también consiguió una estatuilla al ganar Mejor Tema en Cumbia por “Con Otra”, canción que alcanzó el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 Argentina.

México celebra

El regional mexicano tuvo una fuerte presencia en los primeros premios. Carín León y Alejandro Fernández ganaron Mi Track Favorito con “Me Está Doliendo”, producción que logró posicionarse en el primer lugar de las listas Latin Airplay y Regional Mexican Airplay.

La jornada también reconoció a Grupo Firme y Grupo Frontera, ganadores de Mejor Colaboración Música Mexicana, mientras que Vicente y Alejandro Fernández se llevaron Mejor Canción Banda Música Mexicana por “El Rey”.

Estos resultados no sorprenden dentro de una edición en la que Carín León llegó como el máximo nominado, con nueve candidaturas, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, quienes recibieron siete nominaciones cada uno.

Bad Bunny, Bizarrap, Romeo Santos y Aitana entre los triunfadores

La lista de ganadores también comenzó a sumar grandes nombres de la música urbana y pop. Bad Bunny obtuvo el reconocimiento a Mejor Tour, mientras que Bizarrap fue elegido como Productor del Año.

En la categoría Tropical Hit, el premio fue para Romeo Santos y Prince Royce, mientras que Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums triunfaron en Afrobeat Latino del Año con “Enemigos”.

El fenómeno español también dijo presente. Aitana ganó Mejor Euro-Song por “Superestrella” y, además, junto a Plex, consiguió el premio Couple Goals.

Por su parte, J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake fueron reconocidos en Mejor Mezcla Urbana por “Tonto”. Pinky Promise TV obtuvo Podcast del Año, mientras que Valeria Villalobos ganó en la categoría #GettingReadyWith.