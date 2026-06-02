Carlos Vives y Morat despidieron a la selección colombiana en El Campín

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La despedida de la selección Colombia en el estadio El Campín de Bogotá este 1 de junio estuvo protagonizada por la banda Morat y el cantante Carlos Vives. Los artistas ofrecieron un espectáculo musical para los asistentes en el partido amistoso con Costa Rica.

Desde las 6:00 de la tarde, los aficionados ya saboreaban la fiebre del fútbol de cara al Mundial 2026. Los hinchas colombianos llegaron para apoyar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de la cita mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La fiebre amarilla

Las actuaciones musicales comenzaron horas antes del pitazo inicial. Morat subió al escenario para interpretar varios temas de su repertorio con una afición deseosa de ver a su selección. Camilo fue el invitado especial de la agrupación bogotana.

Por su parte, Carlos Vives no se quedó atrás y encendió la fiesta con sus canciones y una energía arrolladora para continuar con el show en vivo. La ovación para los artistas colombianos estuvo colmada de aplausos y gritos.

Después de las presentaciones, los exponentes disfrutaron del encuentro deportivo desde la zona VIP. Además, tras bastidores, los integrantes de Morat aprovecharon para intercambiar barajitas del álbum del Mundial 2026.