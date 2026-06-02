Talento venezolano se suma al Mundial 2026 con su arpa ¡Puro tricolor!

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El tricolor venezolano dirá presente en la cita máxima del fútbol, pero esta vez, el protagonismo no estará en la cancha, sino en las cuerdas. El músico venezolano Alex Martínez, conocido como arpamartinez, ha sido confirmado para integrar el exclusivo programa de hospitalidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta designación convierte al artista en el embajador sonoro encargado de llevar la riqueza de la música folclórica venezolana a una escala internacional sin precedentes, conectando las tradiciones de Venezuela con millones de aficionados de todo el mundo.

Un debut mundialista

Alex Martínez forma parte de la agenda cultural paralela a la Copa del Mundo, diseñado por la FIFA para enriquecer la experiencia de los fanáticos a través de propuestas artísticas.

La primera gran cita del arpista en el calendario mundialista será el 14 de junio de 2026 en el AT&T Stadium en Dallas, Texas, donde presentaciones en vivo antes y después del partido entre las selecciones de Japón y Países Bajos entretendrán a los asistentes.

Una trayectoria respaldada por el éxito

La llegada del talento criollo al Mundial 2026 es la consolidación de una carrera en constante ascenso. En 2022, fue reconocido con tres estatuillas en los Premios Pepsi Music, un hito que validó su espacio en la escena musical venezolana.

Su proyección internacional tomó aún más fuerza en 2025, cuando fue distinguido como "Champion" por el prestigioso Make Music Day, una iniciativa global vinculada a la NAMM Foundation, en reconocimiento a su incansable labor de difusión y educación musical en el mundo.