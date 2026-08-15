Bruce Willis reapareció en la boda de su hija menor con Demi Moore

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 8 de agosto de casó Tallulah, la hija de los reconocidos actores de Hollywood, Bruce Willis y Demi Moore. Una ceremonia llena de amor y felicidad en la que Bruce hizo acto de presencia, pese a estar luchando actualmente contra la demencia frontotemporal.

Emotiva reaparición

Tallulah estuvo acompañada en la celebración realizada Sun Valley, Idaho, Estados Unidos, de sus famosos padres, siendo un momento muy emotivo para el público ver a Bruce tan feliz y sonriente.

La revista Vogue Magazine posteó un carrusel de imágenes de la unión de la joven con Justin Acee, destacando una fotografía en la que ambos aparecen abrazados con el protagonista de la película “El Quinto Elemento”.

Bruce aparece con un sombrero y su cara visiblemente feliz por la boda de una de sus hijas. Un momento que internautas y seguidores de la estrella de Hollywood han aplaudido, como un acto de respeto.

Bruce sostuvo con emoción la mano de su ahora yerno, estando muy presente en la bonita ceremonia, realizada al aire libre.

Unidad familiar

Desde que se conoció la enfermedad del actor hace algunos años, su vínculo familiar ha estado apoyándolo en cada momento, incluso Demi, con quien terminó su amor en 1998, tras once años.

Tallulah es la hija menor de la expareja de actores, nacida el 3 de febrero 1994. Sus hermanas son Rumer Glenn y Scout LaRue, nacidas en 1988 y 1991, respectivamente.