Hija de Bruce Willis denuncia haber sufrido violencia durante su relación

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Rumer Willis atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. La actriz e hija de Bruce Willis y Demi Moore presentó fuertes acusaciones contra su expareja, Derek Richard Thomas, en medio de la disputa legal por la custodia de su hija Louetta.

De acuerdo con documentos judiciales revelados recientemente, Willis aseguró haber sufrido “abuso emocional extremo” en la relación y afirmó que muchas de esas situaciones ocurrieron frente a la pequeña, de apenas 3 años.

Las graves acusaciones de Rumer Willis

Según los documentos presentados ante la corte, la actriz describe un patrón de conductas controladoras y episodios emocionales que, asegura, deterioraron profundamente su bienestar psicológico.

Willis afirmó que su ex intentaba aislarla de familiares y amigos, además de mantener comportamientos que calificó como coercitivos dentro de la relación. En su declaración también mencionó discusiones prolongadas y situaciones tensas que habrían afectado el ambiente familiar.

Uno de los puntos más sensibles del caso es que la actriz sostiene que algunas de estas conductas ocurrieron frente a su hija Louetta, algo que, según sus abogados, habría influido directamente en la actual disputa por la custodia.

La actriz solicitó la custodia física principal de la menor y pidió evaluaciones adicionales dentro del proceso judicial. Rumer afirma que, su expareja ha participado en un “control coercitivo continuo a través de ataques verbales prolongados que él es incapaz o no quiere detener”.

Asimismo, reveló que, el padre de su hija mantuvo los ataques hasta por más de seis horas, al punto de que llegó un momento en que todo se convirtió en “algo cotidiano”.

Por su parte, Derek Richard Thomas rechazó públicamente los señalamientos y negó haber ejercido abuso emocional o violencia doméstica.

Según reportes de medios estadounidenses, el músico sostiene que las acusaciones son exageradas y asegura haber cumplido con sus responsabilidades como padre. También defendió su relación con la niña y afirmó que desea mantener una presencia activa en su vida.

Demi Moore entra en defensa de su hija

La situación tomó todavía más relevancia luego de que Demi Moore decidiera respaldar públicamente a Rumer dentro del proceso judicial.

La actriz habría entregado una declaración donde describe comportamientos “agresivos” por parte de Thomas durante momentos importantes, incluido el nacimiento de Louetta.

De acuerdo con la información difundida, Moore expresó preocupación por el impacto emocional que la relación tuvo sobre su hija y aseguró que el entorno familiar llegó a volverse tenso y desgastante.