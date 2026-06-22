¿Britney Spears madre a los 44 años? Esto ha dicho la artista

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La cantante estadounidense Britney Spears tiene dos hijos, llamados Sean Preston y Hayden James, de 20 y 19 años respectivamente. Sin embargo, para la artista de 44 años es un deseo tener un tercer hijo, así lo reveló recientemente en sus redes sociales.

Britney y un nuevo bebé

La “Princesa del pop” posteó en Instagram un video bailando y llevando en sus manos una pequeña guitarra. Un objeto que según ella, alimenta su esperanza de poder volver a vivir la maternidad.

“Compré esta (guitarra) en México con la esperanza de que algún día pueda tener otro bebé”, escribió la cantante en el pie de foto de la publicación.

Aunque el post fue editado horas más tarde, medios reseñaron de inmediato la noticia sobre el amor de Britney por un bebé, más ahora que la relación con sus dos hijos parece estar más cercana y unida que nunca.

Relaciones de la cantante

La última relación pública de Britney fue con Paul Richard Soliz. Previamente, estuvo casado por muy poco tiempo con Sam Asghari, y años atrás, mantuvo un matrimonio con el bailarín Kevin Federline, padre de sus dos hijos.

Aunque la intérprete de “Lucky” estuvo por varios años muy lejos de sus pequeños, Federline reveló hace algunos meses que ambos jóvenes retomaron el contacto con ella, logrando superar las tensiones y acusaciones familiares del pasado, posando hasta juntos.

Medios escribieron que ambos jóvenes fueron muy importantes en el ingreso de Britney a un centro especializado, para el tratamiento por abuso de sustancias.

“Son los únicos a los que ella escucha, y fueron tan amorosos, tan amables, pero también tan firmes”, escribió Page Six e un artículo.