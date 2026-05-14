¿Qué pasó con Britney Spears? Reportan ladridos y cuchillo en un restaurante

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Britney Spears vuelve a estar en el centro de la conversación digital luego de que varios medios reportaran un presunto incidente ocurrido en un restaurante de Los Ángeles, donde la cantante habría generado incomodidad entre clientes por su comportamiento.

De acuerdo con reportes difundidos inicialmente por TMZ, la ‘Princesa del Pop’ fue vista en el restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en Sherman Oaks, California, acompañada de su asistente y su equipo de seguridad.

Equipo de Britney Spears responde

Testigos aseguraron que la artista elevó la voz en varias ocasiones, emitió sonidos similares a ladridos e incluso caminó con un cuchillo en la mano dentro del local, generando preocupación entre algunos presentes.

Tras la ola de titulares y especulaciones, un representante de Britney Spears salió a desmentir las acusaciones y aseguró que la historia fue llevada al extremo. Según su versión, Britney no protagonizó ningún altercado y simplemente se encontraba cenando tranquila.

Durante la conversación, Spears habría estado contando una anécdota sobre cómo su perro ladraba a unos vecinos, lo que fue el mal entendido que tuvieron los otros clientes del lugar.

Además, aclararon que el cuchillo que llevaba en la mano era utilizado únicamente para cortar una hamburguesa y que en ningún momento puso en riesgo a alguien. El entorno de la artista criticó además cómo han manejado el caso y afirman que externamente buscar perjudicarla.

La polémica después de su rehabilitación

El episodio ocurre poco después de que Britney Spears completara un proceso voluntario de rehabilitación y seguimiento terapéutico, una etapa que había generado expectativa entre sus seguidores sobre un nuevo comienzo para la artista.

La cantante también ha estado bajo atención mediática tras resolver recientemente asuntos legales relacionados con un caso de conducción bajo efectos de sustancias, situación que aumentó aún más el interés público sobre su estado actual.

Por ello, cualquier noticia relacionada con Britney genera una reacción inmediata en redes, donde parte del público expresa preocupación y otra parte cuestiona el constante escrutinio al que continúa sometida.