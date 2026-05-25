Britney Spears acusa a su madre de haberle quitado la vida a un joven

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La vida de Britney Spears vuelve a ocupar titulares internacionales y esta vez no solo por su reciente arresto por conducir en estado de ebriedad en California, sino por las explosivas declaraciones que hizo durante el procedimiento policial.

La cantante, visiblemente alterada, apuntó directamente contra su madre, Lynne Spears, con una acusación que dejó desconcertados tanto a los agentes como a millones de seguidores alrededor del mundo.

El episodio ocurrió semanas después de que la 'Princesa del Pop' fuera detenida en el condado de Ventura bajo sospecha de manejar bajo los efectos del alcohol.

Britney Spears carga contra Lynee

En medio de la tensión del arresto, Britney comenzó a hablar de temas familiares y terminó mencionando directamente a su madre.

De acuerdo con transcripciones difundidas y comentadas ampliamente en redes sociales y foros, la artista aseguró que su madre asesinó a una persona en el pasado: “Sí, señor, lo sé. De hecho, mi mamá mató accidentalmente a una persona que iba en bicicleta, pero yo no”.

Luego de soltar esa bomba, se quejó de la “suerte” que tuvo su madre y otro episodio relacionado con ella: “¡Y a ella no le pasó nada!… ¿Por qué no la detuvieron? ¿Cómo es que mi mamá se salió con la suya? Mi mamá trató de matarme”.

Las palabras de Britney rápidamente se viralizaron, especialmente porque evidencian que la fractura familiar sigue lejos de sanar.

Desde el fin de la tutela legal en 2021, la relación entre la cantante y su familia ha atravesado momentos extremadamente tensos, marcados por acusaciones públicas, mensajes en redes sociales y declaraciones cruzadas.

La supuesta confesión de Lynne

Rápidamente, portales de noticias como Page Six, publicaron nuevamente algunos fragmentos de las memorias que la madre de la artista lanzó en 2008, donde habló sobre un incidente vial. En el texto, aceptó que, atropelló a un menor de edad en el año 1975 mientras conducía muy rápido.

“Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia y, al tomar la curva, un auto venía en sentido contrario por el carril izquierdo”, contó sobre lo ocurrido cuando viajaba junto a su hermano hacia Kentwood, Luisiana.