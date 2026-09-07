Bad Bunny hace historia en los Emmy: ‘El Conejo Malo’ se lleva siete premios

Suscríbete a nuestros canales

El artista puertorriqueño, Bad Bunny, conquistó su primer premio Emmy gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, una producción que marcó un momento importante para la música latina y además hizo historia al obtener siete estatuillas durante la ceremonia.

El reconocimiento llegó el pasado sábado en Los Ángeles, donde comenzó la entrega de los galardones correspondientes a la edición 78 de los Emmy. La gala principal está prevista para el próximo 14 de septiembre.

Un espectáculo que arrasó en los Emmy

El “Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny” llegó a la ceremonia con nueve nominaciones y terminó imponiéndose en siete categorías.

Entre los reconocimientos estuvieron Especial de variedades en vivo, dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica y dirección.

Además, su participación como productor del espectáculo le permitió al reggaetonero estar directamente vinculado con una producción que ahora ocupa un lugar destacado en la historia de la televisión estadounidense.

El logro también convirtió al show en el medio tiempo del Super Bowl con más premios Emmy, superando marcas establecidas por producciones anteriores.

Bad Bunny llevó el orgullo latino al Super Bowl

La presentación, realizada en febrero durante el Super Bowl LX, tuvo una duración aproximada de 13 minutos y estuvo cargada de referencias a Puerto Rico y a la identidad latina.

El espectáculo transformó el campo en distintos escenarios, entre ellos una finca de caña de azúcar, una bodega, una celebración de boda y una recreación de la casita que Bad Bunny utilizó durante su residencia en San Juan en 2025.

La puesta en escena que también contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin, reivindicó una visión continental de América mediante la presencia de banderas de distintos países.