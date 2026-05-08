Así reaccionó Jane Fonda a la muerte de su ex, Ted Turner

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El mundo del espectáculo volvió a vestirse de luto tras la muerte del magnate de los medios Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años. La noticia ha generó una ola de reacciones en Hollywood, pero una de las más comentadas ha sido la de su exesposa, la actriz Jane Fonda.

La relación entre ambos, aunque terminó en divorcio en 2001, sigue siendo una de las más recordadas de la industria por la intensidad emocional y el vínculo que mantuvieron incluso después de separarse.

Jane Fonda y Ted Turner: una historia de amor inolvidable

Jane Fonda y Ted Turner estuvieron casados durante casi una década, entre 1991 y 2001, en una de las uniones más mediáticas de su tiempo. A pesar de sus diferencias y la posterior separación, ambos conservaron una relación cercana basada en el respeto y la admiración mutua.

En su mensaje de despedida, Fonda lo recordó con cariño y lo describió como una persona intensa, carismática y profundamente influyente en su vida, destacando cómo él la hizo sentirse valorada y necesaria en una etapa importante de su vida emocional.

El adiós de Jane Fonda

Tras conocerse el fallecimiento de Turner, Jane Fonda compartió una reflexión íntima en la que resaltó no solo su historia de pareja, sino también la huella personal que él dejó en su vida.

La actriz lo recordó como un hombre apasionado, con una energía arrolladora y una personalidad que marcó a todos los que lo rodeaban: "Se metió en mi vida, un gloriosamente guapo, profundamente romántico, con espada y nunca he sido el mismo. Él me necesitaba".

Fonda también hizo referencia a la etapa en la que compartieron proyectos y causas sociales, incluyendo iniciativas filantrópicas enfocadas en la juventud y el bienestar comunitario, lo que fortaleció su vínculo incluso después del divorcio.

"Amé a Ted con todo mi corazón. Lo veo en el cielo ahora con toda la vida salvaje que ayudó a traer de vuelta de la extinción", acotó Jane, quien siempre consideró al empresario su "mejor ex".