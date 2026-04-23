Así luce Alessandra Ambrosio en bikini a sus 45 años

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Indonesia fue el país seleccionado por la supermodelo brasilera Alessandra Ambrosio, para pasar momentos de tranquilidad. La belleza acaparó todas las miradas al posar en bikini por paisajes increíbles y llenos de color.

Belleza sudamericana en Asia

El destino paradisíaco le regaló a Alessandra unas muy buenas fotografías, una de ellas posando al natural con rocas y sol.

La belleza nacida en la nación carioca y madre de dos hijos, llamados Anja y Noah, disfrutó de posar en el lugar, así lo reveló en sus redes sociales destacando su belleza natural, vegetación, playas y atención de la gente.

Las imágenes la hicieron ver como si estuviera realizando una campaña para la marca de lencería Victoria’s Secret, la cual trabajó por muchos años, como una de sus modelos más exclusivas.

Cumpleaños lleno de amor

Ambrosio realizó el viaje con su pareja, Buck Palmer, con quien posó abrazada y dándose un beso, demostrando que la relación va de viento en popa.

Además, de coleccionar momentos bonitos con su novio, el viaje también fue para que la brasilera celebrara su cumpleaños número 45 en la imponente isla de Bali, un lugar visitado por muchos artistas.