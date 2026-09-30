Asesinan a ejecutivo de The New York Times y arrestan a sus suegros

La muerte de un ejecutivo de The New York Times mantiene bajo investigación a las autoridades de California, luego de que el hombre fuera encontrado con múltiples heridas de bala en un estacionamiento cercano a un complejo deportivo.

Lo que ha generado mayor impacto en el caso es que dos personas arrestadas por el crimen serían sus propios suegros.

La víctima fue identificada como Jonathan McKinsey, de 40 años, quien residía en Dublin, California, y se desempeñaba como jefe de Ingeniería de New York Times Games. El hecho ocurrió el sábado 26 de septiembre en las inmediaciones de Dublin Sports Grounds.

Así ocurrió el asesinato de Jonathan McKinsey

De acuerdo con la policía de Dublin, un sargento que circulaba cerca del lugar observó a un hombre tendido en el estacionamiento. Mientras se detenía para verificar lo ocurrido, los servicios de emergencia comenzaron a recibir varias llamadas al 911 relacionadas con un tiroteo.

Los agentes encontraron a McKinsey con múltiples heridas de bala y confirmaron su muerte en el sitio. Testigos ayudaron posteriormente a las autoridades a ubicar a dos sospechosos que, según la policía, todavía permanecían cerca de la escena.

Los detenidos fueron identificados como Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, quienes además son los padres de la esposa de McKinsey. La pareja fue arrestada bajo sospecha de asesinato y trasladada a la cárcel de Santa Rita.

La investigación policial continúa para determinar exactamente qué ocurrió y esclarecer las circunstancias que llevaron al tiroteo. Por ahora, las autoridades mantienen el caso abierto mientras los dos sospechosos enfrentan el proceso correspondiente.

¿Cuál habría sido el motivo?

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente un motivo definitivo para el homicidio. Sin embargo, el asesinato ocurrió en medio de un complicado conflicto familiar y un proceso de divorcio entre McKinsey y su esposa, Candice Jang.

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Jonathan había solicitado el divorcio en diciembre. Meses antes, ambos habían recurrido a órdenes de protección y existían acusaciones de violencia dentro de la relación.

McKinsey también enfrentaba cargos relacionados con presunto maltrato infantil. Él se declaró no culpable de esas acusaciones, por lo que esos señalamientos deben entenderse como alegaciones y no como una condena.

El ejecutivo se incorporó a The New York Times en enero de 2023 y llegó a ocupar la jefatura de Ingeniería de New York Times Games.