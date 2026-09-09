Arcángel arremete contra el trend de “farmear aura” y quienes lo practican

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En uno de sus conciertos, el reggaetonero boricua Arcángel, aprovechó la oportunidad para cuestionar algunas de las tendencias que se han popularizado entre los jóvenes en redes sociales, especialmente el llamado “farmear aura” y el viral “six seven”.

El artista hizo sus comentarios durante su presentación en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, donde incluso imitó los movimientos asociados con estas tendencias antes de pedirle a su público que cambie el enfoque y dedique más tiempo al aprendizaje.

Arcángel cuestiona el “farmear aura”

El intérprete de “Hace mucho tiempo” no ocultó su rechazo hacia el denominado trend de “farmear aura”. Con su particular estilo y utilizando un tono inicialmente desafiante, aseguró que quien llegara a hablarle de esta tendencia recibiría una respuesta contundente.

“El primer cb que me venga a mí con farmeando aura voy a venir con una patá voladora y le voy a enseñar a farmear aura de verdad cb”, expresó Arcángel frente a los asistentes al concierto, provocando una reacción entre el público.

Sin embargo, después de la advertencia, el cantante cambió el tono de su intervención y convirtió el momento en una reflexión dirigida especialmente a las nuevas generaciones.

“Pónganse a leer”, fue una de las frases con las que el artista resumió su mensaje, al considerar que el conocimiento representa una riqueza mucho más importante.

“Enriquece tu cerebro”

Durante su discurso, pidió a los jóvenes que utilicen su tiempo para alimentar su conocimiento y “enriquecer el cerebro”. Mientras hablaba, realizó con sus manos el gesto de pasar las páginas de un libro, utilizándolo como contraste frente a los movimientos que acompañan al “six seven”.

“Enriquece tu cerebro y no te pongas más bruto”, manifestó el artista, quien insistió en que sus seguidores no deberían dejarse llevar únicamente por este tipo de modas virales. La intervención terminó entre los aplausos de quienes se encontraban en el recinto.

¿Qué dijo Arcángel sobre el “six seven”?

El artista también hizo referencia al “six seven”, una tendencia viral que se caracteriza por una frase y determinados movimientos de manos que se han extendido en redes sociales.

Arcángel imitó esos gestos durante su intervención para luego proponer reemplazarlos simbólicamente por el acto de leer.

“¿Por qué hacer esto? Mejor enriquezcan su cerebro”, expresó el cantante, dejando claro que su crítica no estaba dirigida únicamente al “farmear aura”, sino a la forma en que algunas modas digitales pueden convertirse en parte de la rutina de los jóvenes.