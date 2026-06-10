Ángela Aguilar presume lujoso anillo que le habría regalado Christian Nodal ¡Míralo!

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Ángela Aguilar se encuentra en el foco de opiniones por un costoso anillo que habría recibido de su esposo, el cantante mexicano Christian Nodal.

Una pieza exclusiva

La artista apareció en sus historias de Instagram, llevando en una de sus manos una lujosa sortija que rápidamente despertó comentarios por el precio que habría gastado Nodal para darle un detalle único y exclusivo.

Según información en diversos medios de entretenimiento, se trataría de una lujosa pieza elaborada con oro rosa y adornado con diamantes dispuestos en forma de flor, un diseño que porta delicadeza a la mano de la joven 22 años.

Para los seguidores de la polémica pareja, el “regalo” de Nodal a su esposa representaría un gesto de amor, respeto y solidez a la relación, que mucha tela que cortar ha dado en los medios de comunicación y redes sociales.

El millonario valor de la joya

En un artículo del medio El Excelsior aseguran que el anillo tendría un valor estimado de nada más y nada menos que 55 millones de pesos mexicanos.

Hasta el momento los esposos no han revelada nada sobre el anillo.