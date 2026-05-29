Anahí y Alfonso “Poncho” Herrera: La entrevista que lo revelará todo

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Anahí y Alfonso “Poncho” Herrera han alborotado a su fanaticada con un reencuentro que llegará en formato de entrevista en el mes de junio. La sorpresa llegó a través de las redes sociales cuando el actor que dio vida a Miguel Arango en “Rebelde” compartió un extracto con su coprotagonista en la serie juvenil.

Meses atrás, los queridos Mía y Miguel hicieron una campaña de intriga luego de publicar un video juntos con la descripción “M&M”, haciendo referencia a sus iniciales en la producción de Televisa. El material logró grandes visualizaciones en menos de 24 horas y llenó de expectativas a sus seguidores.

Nuevo proyecto

Después de aquel momento, Anahí y Poncho guardaron silencio hasta ahora. Hace tres días Herrera compartió un adelanto de su nuevo proyecto audiovisual, “Encuentros sin fronteras”, un podcast con varias personalidades.

Entre las más destacadas están Anahí, Diego Boneta, Kaká, el Kun Agüero, Hugo Sánchez, Martha Higareda y Sebastián 'El Loco'.

“Encuentros sin fronteras” se estrena el próximo 8 de junio por la plataforma de Disney+ de cara al Mundial 2026.

Un reencuentro esperado

Desafortunadamente para los fanáticos, el esperado reencuentro no se trata de un regreso al escenario ni de un nuevo proyecto televisivo, sino de una entrevista donde ambos abrirán su corazón. En el fragmento compartido, los protagonistas de “Rebelde” intercambian palabras.

Poncho le dijo: "Creo que nos debíamos esto". Y ella le respondió: "Ay, sí. Nos debemos un montón de cosas, pero esto... mucho". Además de eso, en el perfil de Anahí, la mexicana posteó una foto junto a Poncho en la que escribió: "¡Ahora sí! ¡Ya casi! ¿Están listos?".