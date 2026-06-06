Amara La Negra llora desconsolada y le pide disculpas a sus hijas

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Una dura realidad tocó profundamente las fibras de la presentadora dominicana Amara La Negra, quien esta semana no pudo contener las lágrimas en “Desiguales” al hablar abiertamente sobre su rol como madre.

Durante la más reciente emisión del programa de Univisión, Amara La Negra se sinceró ante las cámaras sobre la culpa que muchas veces la invade por no estar tan presente como le gustaría en la vida de sus hijas Sumajestad y Sualteza.

Aprovechando el espacio, la conductora se quebró emocionalmente al enviar un conmovedor mensaje de disculpa dirigido directamente a sus gemelas debido a sus constantes ausencias por motivo de trabajo.

“Yo quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas más que todo a mis hijas porque yo sé que ellas están pequeñas; yo también lo he dicho aquí en muchas ocasiones que como madre uno se siente culpable de no poder estar más presente, de que siempre estoy viajando, de que no le puedo dedicar el tiempo que yo quisiera en mi mundo perfecto… Todos los sacrificios que yo hago, yo lo hago para que ellas puedan tener un mejor futuro y yo sé que tal vez en su juventud no me van a entender, cuando sean más adultas sí…”, expresó conmovida.

El apoyo de Migbelis Castellanos en el set

Al ver la vulnerabilidad y el llanto de la presentadora, sus compañeras de programa no tardaron en acercarse para abrazarla y reconfortarla en este sensible momento. Fue Migbelis Castellanos quien tomó la palabra para recordarle a Amara que el amor y el esfuerzo que dedica a sus hijas no pasa desapercibido por las pequeñas.

“Ahí es donde tú sabes y puedes ver con tus propios ojos que tus niñas sí entienden, que están chiquitas pero entienden que su mamá está trabajando y que cuando las busca, las busca con mucho amor”, le aseguró Migbelis a la dominicana que no podía contener el llanto.