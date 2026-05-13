¿Despido o retiro temporal? La ausencia de la doctora Nancy en Univisión

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Han pasado cuatro meses desde que la doctora Nancy Álvarez salió del programa Desiguales sin explicar a la audiencia el porqué de esta decisión. Aunque prometió regresar, hasta el momento no hay señales de su reincorporación a la producción de Univision.

Adamari López, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Karina Banda han continuado en el espacio que, en ocasiones, ha tenido presentadoras invitadas como Chiquinquirá Delgado y Judith Grace.

Hasta el momento no han informado si la psicóloga fue despedida de Univision o si su ausencia se debe a otros compromisos laborales; esta incertidumbre se ha visto reflejada en los televidentes.

Usuarios piden a gritos a Nancy Álvarez

A través de redes sociales, seguidores de la conductora han llenado de mensajes sus publicaciones pidiendo a gritos su regreso a la televisión hispana, así como cuestionando su ausencia. Si bien la doctora no responde a estos comentarios, tampoco los ignora y reacciona con un corazón.

Los usuarios se mantienen atentos a cualquier comunicado de la producción a manos de Carlos Mesber; sin embargo, han guardado silencio.

Promesas incumplidas

En marzo de 2026, la doctora Nancy Álvarez se pronunció sobre su salida “temporal” de Desiguales por medio de un short en YouTube y una breve comunicación con sus compañeras, luego de las especulaciones de su presunto despido.

La dominicana, de 75 años, afirmó estar “trabajando” para llevar cosas buenas al talk show. “Están de chismosos diciendo que yo los he botado, que qué es lo que yo me creo, que yo estoy perdida. Perdida no, yo he estado trabajando, preparando cosas buenas y sabrosas para que ustedes disfruten y se pongan en chaca-chaca, que no están en eso”, explicó.

Última vez de la doctora Nancy en ‘Desiguales’

Fue en febrero cuando Álvarez dejó su participación en las pantallas de Univision, siendo en enero su última publicación en Instagram en el estudio de grabación. Desde entonces, no ha hecho pública su permanencia en el programa.