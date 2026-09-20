Alejandra Guzmán se retira del escenario y termina en un hospital de Veracruz

Alejandra Guzmán reapareció ante sus seguidores después del inesperado accidente que sufrió durante su concierto en Veracruz.

La cantante mexicana confirmó que los médicos lograron colocar nuevamente su cadera en su sitio y, fiel a su estilo, tomó con humor el percance que la obligó a suspender su presentación.

Alejandra Guzmán reaparece desde el hospital

Horas después de protagonizar el momento que preocupó a sus fanáticos, Alejandra Guzmán compartió sus primeras declaraciones desde un centro médico en Veracruz. En las imágenes aparece sentada en una camilla y acompañada por un grupo de enfermeras, mostrando una actitud mucho más tranquila después de la emergencia.

La intérprete de “Reina de corazones” confirmó que los médicos lograron acomodar nuevamente su cadera y aseguró que se encuentra bien. Además, agradeció especialmente la atención recibida por parte del médico Eduardo Arévalo.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, escribió la cantante tras recibir atención médica.

Pero Guzmán no dejó pasar la oportunidad para ponerle un toque de humor a lo ocurrido. En el video que publicó durante la madrugada del 20 de septiembre, apareció junto a las enfermeras y modificó parte de la letra de “Cuidado con el corazón” para bromear sobre su lesión y las prótesis de titanio que tiene en sus caderas.

“Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás. Alzas la pata y se te puede falsear la cadera”, cantó entre risas.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

El accidente ocurrió durante los primeros minutos del espectáculo que la cantante ofrecía en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. Después de interpretar “Míralo” y comenzar con “Mala”, Guzmán resbaló y manifestó ante el público que tenía un problema en la cadera.

“No me puedo parar”, expresó mientras permanecía sobre el escenario y pedía asistencia médica. Poco después, paramédicos ingresaron al recinto y la trasladaron en ambulancia para recibir atención.

El concierto permaneció detenido durante aproximadamente 30 minutos hasta que se confirmó oficialmente su suspensión. Posteriormente, la propia artista informó que la presentación será reagendada, aunque todavía no se ha anunciado la nueva fecha.

El nuevo accidente ocurre en medio de un historial de intervenciones médicas relacionadas con las caderas de la cantante. Guzmán tiene prótesis de titanio en ambas articulaciones y también ha atravesado procedimientos vinculados con la columna y la espalda baja.

En marzo de 2026, su padre, Enrique Guzmán, ya había contado que la artista había sufrido otra caída en casa y explicó que se le había zafado una de sus caderas.

A pesar del nuevo percance, Alejandra Guzmán mantiene vigente su gira “Los Que Nos Quedamos Tour 2026” y, tras recibir atención médica, dejó claro que espera reencontrarse nuevamente con el público de Veracruz.