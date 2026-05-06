Agrupación del fallecido Yeison Jiménez busca nuevo vocalista a través de un reality

Suscríbete a nuestros canales

Tras el trágico accidente que cobró la vida del "Aventurero", Yeison Jiménez, su legado se niega a desaparecer. Los integrantes de su agrupación han anunciado la búsqueda oficial de un nuevo vocalista a través de un reality show.

Después de casi cuatro meses desde aquel fatídico accidente que conmocionó al mundo del entretenimiento, dejó un vacío inmenso en el género regional. Sin embargo, el equipo de trabajo del artista ha decidido transformar el luto en música.

Bajo el nombre de "La Banda del Aventurero", los músicos que acompañaron a Yeison Jiménez en sus mayores éxitos musicales, rendirán homenaje a su memoria para continuar en los escenarios.

Un reality para encontrar una voz legendaria

La noticia fue confirmada por Sonia Restrepo y Rafael Muñoz, mánager de la agrupación en una entrevista para el programa “Expediente Final”.

El representante de la agrupación detalló el ambicioso plan para encontrar a los nuevos líderes del proyecto y, por supuesto, a su voz principal.

"Vamos a ir a buscar, tal vez dos, o una voz principal para la Banda del Aventurero. Va a ser obviamente la voz principal de todas estas canciones que Yeison dejó", afirmó Muñoz.