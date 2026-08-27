Actriz de “¿Y dónde están las rubias?” enfrentó un tumor cerebral y dos cirugías

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La actriz estadounidense Busy Philipps, recordada por sus papeles en “¿Y dónde están las rubias?” y “Dawson’s Creek”, reveló uno de los episodios más difíciles que ha vivido este año.

A sus 47 años, la intérprete contó que fue diagnosticada con un oligodendroglioma de grado 2, un tipo poco frecuente de tumor cerebral, y que tuvo que someterse a dos cirugías durante los últimos meses.

La noticia fue dada a conocer por la propia Philipps en una entrevista con People, donde explicó que el diagnóstico llegó de manera inesperada, pues no presentaba síntomas neurológicos que hicieran pensar que tenía una lesión en el cerebro.

Un examen preventivo cambió su vida

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Busy decidió realizarse una resonancia magnética de cuerpo completo. La actriz había escuchado que este tipo de estudios podía detectar diferentes enfermedades y, sin razón médica aparente, decidió realizarse el examen.

El estudio reveló una lesión de aproximadamente 2.6 centímetros en el lóbulo frontal. Los médicos determinaron posteriormente que se trataba de un oligodendroglioma de grado 2, un tumor que suele crecer lentamente.

La decisión de hacerse la prueba llegó poco después de la muerte de su amigo y compañero de Dawson’s Creek, James Van Der Beek, quien falleció hace unos meses a causa de un cáncer de colon.

La primera cirugía duró cinco horas

Después de consultar con especialistas, la actriz fue sometida a una primera intervención el 2 de marzo. La operación duró aproximadamente cinco horas y los médicos lograron retirar completamente la masa.

Aunque el procedimiento fue exitoso, la recuperación tuvo una complicación inesperada. Semanas después, mientras trabajaba, una dermatóloga observó que la cicatriz de la operación presentaba señales de infección.

Los médicos determinaron que se trataba de una infección por estafilococo y Busy tuvo que regresar al quirófano para una segunda cirugía, destinada a limpiar la zona y retirar pequeños elementos de titanio que habían sido colocados durante la primera intervención.

“Estoy agradecida de estar viva”

Philipps reconoció que el proceso estuvo marcado por el miedo, especialmente ante la posibilidad de que algo saliera mal o de que su salud pudiera impedirle continuar trabajando. Sin embargo, sus dos hijas fueron uno de sus principales motivos para mantenerse fuerte.

La actriz también confesó que se siente profundamente agradecida por haber detectado la enfermedad de manera temprana y por haber podido recibir tratamiento.

“Estoy agradecida de estar viva”, expresó al hablar sobre los meses que describió como uno de los periodos más extraños y difíciles de su vida.

A pesar de lo vivido, Busy Philipps continúa trabajando. Actualmente se encuentra vinculada a nuevos proyectos, demostrando que, tras atravesar una experiencia que cambió por completo su perspectiva, busca retomar su vida profesional mientras continúa con sus controles médicos.