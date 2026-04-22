Policía venezolano se hace viral al recrear escena de “¿Dónde están las rubias?”

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Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se convirtió en tendencia luego de protagonizar una divertida parodia de la icónica película “¿Dónde están las rubias?” dentro de una patrulla policial.

El clip muestra cómo, sin saber que estaba siendo grabado, el uniformado se mete en el papel de uno de los personajes más recordados del cine de comedia, generando risas inmediatas entre sus compañeros y usuarios en internet.

La escena del policía que conquistó internet

La recreación está inspirada en una de las escenas más populares de la película protagonizada por los hermanos Wayans. En el video, el funcionario imita al personaje de Latrell Spencer interpretado por Terry Crews, mientras entona la canción “A Thousand Miles”.

Lo más llamativo del momento es la naturalidad con la que ocurre, pues, el policía parece completamente inmerso en la actuación, mientras sus compañeros dentro de la patrulla no pueden contener la risa ante la inesperada interpretación.

Usuarios de distintas plataformas no tardaron en reaccionar. Comentarios, memes y reacciones inundaron las publicaciones, destacando el sentido del humor del funcionario y lo peculiar del contexto en el que ocurrió la escena.

El impacto de "¿Dónde están las rubias?" sigue vigente

A más de dos décadas de su estreno, “¿Dónde están las rubias?” continúa siendo un referente en la cultura pop. Escenas como la recreada por el uniformado siguen siendo ampliamente reconocidas, lo que explica por qué este tipo de parodias conectan tan fácilmente con el público.

La viralización del video no solo revive la popularidad de la película, sino que también demuestra el poder de las redes sociales para amplificar momentos inesperados y convertirlos en tendencia global.