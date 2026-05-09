Actriz de "American Pie" explica cómo usará el millón que se ganó en OnlyFans

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La actriz estadounidense, Shannon Elizabeth, recordada por su icónico papel en la saga "American Pie", no tardó en revelar qué hará con el dinero que ganó en su explosivo debut en OnlyFans.

La celebridad, que recientemente se sumó a la plataforma de contenido por suscripción, habría superado el millón de dólares en su primera semana, una cifra que ha generado conversación en Hollywood, redes sociales y el mundo del entretenimiento digital.

Un ingreso millonario que cambió el panorama de la actriz

El fenómeno no solo sorprendió por la velocidad de las ganancias, sino también por el impacto inmediato en la vida personal de la estadounidense de 52 año. Según declaraciones recientes, Elizabeth confesó que su prioridad con este dinero no es el lujo extremo, sino la estabilidad.

En medio del revuelo mediático, la actriz explicó que su intención es reorganizar su vida tras un proceso de cambios personales importantes, incluyendo su reciente separación. Este nuevo ingreso representa para ella una oportunidad de independencia y reinicio financiero.

En qué gastará su primer millón de dólares

Lejos de los excesos que suelen asociarse a las grandes ganancias de celebridades en plataformas digitales, Shannon Elizabeth tiene un plan mucho más concreto y emocionalmente significativo.

Shannon ha revelado que destinará su primer gran millón a asegurar su estabilidad habitacional, ya que actualmente se encuentra en un proceso de transición personal. Su objetivo principal es adquirir o establecer un nuevo hogar que le permita reorganizar su vida con mayor tranquilidad y privacidad.

Además, parte de sus ingresos también estaría orientada a sus proyectos personales y filantrópicos, algo que ha caracterizado su trayectoria fuera de la pantalla.

"Sé que voy a quedarme en Sudáfrica porque todavía hay mucho trabajo por hacer con la fundación y todo eso. ¡Y me encanta estar aquí! Tengo un gran grupo de amigos aquí. Así que lo primero es averiguar dónde me voy a quedar y volver a tener mi propio lugar", dijo.

"Todas mis cosas han estado guardadas en un almacén desde septiembre, así que necesito sacarlas de allí", remató.

La llegada de Shannon Elizabeth a OnlyFans ha sido interpretada como un giro estratégico en su carrera, en línea con otras figuras de Hollywood que han encontrado en la plataforma una nueva vía de conexión directa con su audiencia.

En su caso, la actriz ha destacado que esta decisión responde a un deseo de tener mayor control sobre su imagen pública y su narrativa personal, algo que ha resonado entre sus seguidores.