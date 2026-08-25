México cae ante Japón y se despide de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026

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La participación de la Liga Municipal de Tijuana en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026 llegó a su fin este martes. El conjunto mexicano cayó 3-1 ante la representación de Japón en un duelo de eliminación directa celebrado en los míticos campos de Williamsport, Pensilvania. Las oportunidades desaprovechadas al inicio del encuentro y el dominio del lanzador rival definieron el rumbo del compromiso.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la novena tricolor. En la primera entrada, la ofensiva japonesa conectó cuatro imparables consecutivos ante los lanzamientos del abridor mexicano Jorge Fonseca, lo que se tradujo en dos carreras tempranas para la escuadra asiática. A pesar del golpe inicial, Fonseca logró estabilizarse en el terreno de juego y permitió únicamente un imparable a los siguientes once bateadores que enfrentó.

Por su parte, la ofensiva de Tijuana tuvo la oportunidad de responder de inmediato en el cierre del primer episodio. Con sencillos de Matías García y del propio Jorge Fonseca, además de un pasaporte otorgado a Gareth García, México llenó las bases con un solo out. Sin embargo, el lanzador abridor de Japón, Tensei Yazawa, dominó a los dos siguientes bateadores para salir del apuro sin permitir anotaciones.

Japón consolida la ventaja

En el transcurso del encuentro, la novena japonesa amplió la ventaja a 3-0 sacando provecho de un error defensivo en la tercera base. Takeru Yorozu se embasó tras la pifia y posteriormente cruzó el plato gracias a un batazo sencillo combinado con un out productivo de Ryosuke Takaoka.

México volvió a amenazar la serpentina rival en la tercera y cuarta entrada. En el cuarto capítulo, Oscar Mateo Montañez negoció pasaporte y Fonseca conectó su segundo imparable de la jornada. Montañez logró anotar la única carrera mexicana mediante dos outs productivos consecutivos. A pesar del descuento, Yazawa recuperó el control y retiró en orden a los últimos seis bateadores que enfrentó. El serpentinero japonés se acreditó la victoria tras trabajar cinco entradas completas, admitiendo cuatro hits y una carrera, con dos bases por bolas y siete ponches.

Con este resultado, Japón sumó su victoria número 19 en 23 enfrentamientos históricos ante México dentro de este torneo. El equipo mexicano concluye su participación en la edición 2026 con un registro que incluyó un triunfo holgado por 7-1 frente a Australia en el debut, una derrota 8-4 ante Nicaragua tras ceder una ventaja en las últimas entradas, y este descalabro definitivo ante la escuadra japonesa.