Se alarga la espera: Luis Robert Jr. pasa a la lista de lesionados de 60 días

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Los Mets de Nueva York anunciaron un revés importante respecto al estado físico de Luis Robert Jr. El equipo confirmó que el estelar jardinero fue transferido de la lista de lesionados de 10 días a la inactividad de 60 días.

El patrullero cubano padece una dolorosa hernia discal en la columna lumbar. Debido a la gravedad de este diagnóstico, su proceso de rehabilitación tomará mucho más tiempo del que se estimó en un principio.

El cronograma de recuperación

Originalmente, Robert fue inhabilitado el 30 de abril, en un movimiento que tuvo efecto retroactivo al 27 de ese mismo mes. Con esta nueva designación médica, la fecha más cercana para su posible regreso a los diamantes sería el 26 de junio.

La noticia no toma del todo por sorpresa al cuerpo técnico metropolitano. A principios de esta semana, el mánager del equipo, Carlos Mendoza, ya había advertido a la prensa que no tenían un cronograma claro para la recuperación del jugador.

Un inicio de temporada complicado

La última vez que el jardinero vio acción en las Grandes Ligas fue el pasado 26 de abril. Antes de que los problemas de espalda lo alejaran del terreno, apenas había logrado disputar 24 compromisos en la presente campaña.

Incluso cuando estuvo activo, su rendimiento en el plato fue bastante irregular y por debajo de sus estándares. En 85 turnos al bate, registró un bajo promedio de .224, sumando apenas dos cuadrangulares, tres dobles y ocho carreras impulsadas.

El peso del historial médico

Lamentablemente, la salud ha sido un obstáculo constante en la trayectoria de Robert. Durante su paso por los Chicago White Sox, sus participaciones se vieron mermadas: jugó 68 encuentros en 2021, 98 en 2022, 100 en 2024 y 110 en 2025.

Su única campaña de plena regularidad fue la de 2023, cuando brilló al disputar 145 partidos y conectar 38 jonrones, su marca personal. Con esa expectativa llegó a Nueva York antes de esta temporada 2026, tras un canje que envió a Chicago al prospecto Luisangel Acuña y al lanzador Truman Pauley.