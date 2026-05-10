Relámpago en Kansas City: Bobby Witt Jr. vuela con un jonrón dentro del campo

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El campocorto estrella de los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr., volvió a dejar boquiabiertos a los asistentes al Kauffman Stadium este sábado. En un despliegue de atletismo puro, el infielder conectó su quinto cuadrangular de la campaña, pero no de la forma convencional. En lugar de mandar la pelota por encima de las gradas, Witt Jr. desafió a la defensa y al cronómetro con un impresionante jonrón dentro del campo.

Este es el segundo vuelacercas de este tipo en la carrera del joven maravilla y el primero para la organización de los Reales desde agosto de 2023.

La jugada: un parpadeo y ya estaba en el plato

La acción estalló temprano, en la parte baja de la primera entrada. Con el marcador aún en blanco y un corredor en la intermedia, Witt Jr. se midió ante los envíos del derecho Burch Smith. Tras quedar en cuenta de 1-1, el lanzador cometió el error de dejar una recta de 96 millas por hora en el corazón del plato.

Witt hizo un swing sólido hacia el jardín derecho. Inicialmente, la conexión parecía un doblete de rutina, pero el destino —y un rebote caprichoso— tenían otros planes. La pelota impactó contra la pared y cambió de dirección drásticamente, superando al patrullero derecho Kerry Carpenter. Al ver que el jardinero no podía fildear la bola rápidamente, Witt Jr. encendió las turbinas.

El dominicano recorrió las cuatro bases en apenas 14.13 segundos, una marca que desafía las leyes de la física y deja claro por qué es uno de los jugadores más electrizantes del negocio.

Entre los más veloces de la historia moderna

Desde que se instauró la era de Statcast en 2015, se han registrado miles de carreras alrededor de las almohadillas, pero lo hecho por Witt este sábado se ubica en el Olimpo de la velocidad. Su tiempo de 14.13 segundos es oficialmente el cuarto más rápido de la historia desde que se tiene este registro, solo superado por tres marcas impresionantes:

Byron Buxton: 13.85 segundos (agosto de 2017)

Byron Buxton: 14.05 segundos (octubre de 2016)

Pete Crow-Armstrong: 14.08 segundos (agosto de 2024)

Consistencia de superestrella en Missouri

Bobby Witt Jr. no es solo velocidad; es el motor ofensivo de unos Reales que han depositado toda su confianza en él. En su quinta temporada en las Mayores, el campocorto ha madurado hasta convertirse en un bateador de élite con un promedio vitalicio de .291, acumulando ya 110 cuadrangulares y cerca de 400 carreras impulsadas.

En lo que va de este 2026, Witt mantiene una línea ofensiva brillante de .301/.373/.481. Con 47 imparables y 19 remolcadas en apenas 156 apariciones, el "Junior" está demostrando que el megacontrato que firmó no fue solo por su talento, sino por su capacidad de cambiar el curso de un juego en menos de 15 segundos.