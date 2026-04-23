Otro golpe para los Mets: Francisco Lindor abandona el diamante por molestias físicas

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La mala suerte parece no dar tregua en Queens. Justo cuando los aficionados de los Mets celebraban el retorno de Juan Soto al lineup, el equipo ha recibido un nuevo golpe emocional y deportivo: Francisco Lindor tuvo que abandonar el encuentro del miércoles frente a los Minnesota Twins.

Lo que debía ser una tarde de esperanza para los New York Mets se tornó rápidamente en preocupación. Su campocorto estrella, Francisco Lindor, se vio obligado a retirarse del compromiso de este miércoles contra los Minnesota Twins debido a una lesión que, por el momento, el equipo ha preferido no revelar detalladamente.

El incidente ocurrió en la parte baja de la cuarta entrada. Lindor, siempre agresivo en las almohadillas, pareció lastimarse en una jugada donde terminó anotando la carrera que ponía a los Mets en ventaja. Aunque logró llegar al plato, los gestos de dolor fueron evidentes, lo que encendió las alarmas en el dugout local.

Reajuste defensivo inmediato

Ante la salida del puertorriqueño, el mánager de los Mets tuvo que mover sus piezas al inicio del quinto episodio para intentar mantener la estabilidad en el cuadro:

Bo Bichette , quien ha estado cubriendo la tercera base, se desplazó a su posición natural en el campocorto para suplir la ausencia de Lindor.

Brett Baty ingresó al partido para custodiar la antesala.

Hasta el cierre de esta edición, el cuerpo médico de la organización no ha emitido un parte oficial sobre la gravedad del asunto o si será necesario realizar pruebas de imagen como una resonancia magnética.

Un momento crítico para la organización

La salida de Lindor no podría llegar en un peor momento. Los Mets atraviesan una de las crisis más profundas de su historia reciente, arrastrando una racha de 12 derrotas consecutivas antes de este encuentro.

Perder a su líder en el infield y una de sus bujías ofensivas, justo el mismo día en que Juan Soto regresaba de la lista de lesionados, representa un balde de agua fría para un equipo que intenta desesperadamente encontrar la fórmula para volver a la senda del triunfo. La salud de Lindor será, sin duda, el tema principal de conversación en las próximas horas para toda la organización neoyorquina.