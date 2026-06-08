MLB: Vladimir Guerrero Jr. confía en su talento y asegura que su bateo despertará

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Vladímir Guerrero Jr., el estelar primera base de los Toronto Blue Jays, mantiene la frente en alto. A pesar de un inicio de temporada por debajo de sus estándares habituales, el dominicano se muestra sumamente confiado en su recuperación ofensiva.

Tras la reciente victoria de su equipo sobre los Baltimore Orioles, Guerrero quiso calmar las aguas. "Siempre les digo a los muchachos que no se preocupen por mí, voy a estar bien", declaró el toletero de 27 años al periodista Keegan Matheson de MLB.com.

El inicialista dejó claro que su mentalidad ganadora y su agresividad en la caja de bateo siguen intactas. "Cuando me enciendo, me enciendo. Nunca me paro en el plato con la intención de fallar", sentenció, demostrando una gran seguridad en su talento.

Contacto sólido, pero sin suerte

El rendimiento actual de Guerrero Jr. contrasta con su brillante campaña pasada, donde lideró a Toronto hasta la Serie Mundial. Tras irse en blanco en cuatro turnos frente a Baltimore, su línea ofensiva se ubica en .287/.378/.374.

Apenas suma tres cuadrangulares y 25 carreras impulsadas en lo que va de año. De hecho, no conecta un batazo de vuelta entera desde el pasado 17 de mayo, aunque los datos avanzados demuestran que su velocidad de salida al batear sigue siendo de élite.

Sobre esta falta de producción de poder, el jugador fue muy analítico. "Físicamente, me siento excelente y le estoy pegando con fuerza a la pelota. Sin embargo, esto es béisbol", explicó con madurez ante los medios.

La paciencia como clave del éxito

Guerrero sabe que la frustración no es una opción viable en este deporte. Su enfoque está centrado en la constancia y en seguir ejecutando buenos swings, confiando en que los batazos empezarán a caer en zonas despobladas.

"No hay mucho más que pueda hacer, solo intentar dar lo mejor de mí. Voy a mantener mi ética de trabajo y seguiré así. Sé que las cosas me van a salir bien", reflexionó el astro de los Blue Jays.

El pelotero reconoció que, aunque impacta duro la esférica, las conexiones han ido directo a los guantes rivales. "En algún momento, el béisbol me va a sonreír. Sé que esta mala suerte no durará todo el año", afirmó.

Guerrero encara este reto con la tranquilidad de quien tiene el respaldo de su franquicia, pues cursa el primer año de un histórico contrato de 14 temporadas y 500 millones de dólares, firmado en abril de 2025.