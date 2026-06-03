Autocrítica en Toronto: Gausman asume su culpa y pide regularidad al equipo

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El abridor de los Azulejos de Toronto, Kevin Gausman, no ocultó su frustración por el rendimiento reciente del equipo. Tras un arranque de campaña marcado por la irregularidad, el derecho señaló que necesitan encontrar estabilidad con urgencia.

La falta de ritmo en el diamante

Luego de caer 4-3 frente a los Bravos de Atlanta este martes, el lanzador ofreció declaraciones a Ben Nicholson-Smith de la cadena Sportsnet. En su intervención, ilustró a la perfección la difícil dinámica actual del roster canadiense.

"Sentimos que damos cuatro pasos hacia adelante y dos hacia atrás", confesó Gausman con evidente decepción. Además, remarcó que la novena de Toronto aún no ha logrado establecer el ritmo de juego necesario para dominar en el terreno.

Autocrítica y el peso de las derrotas cerradas

Los Azulejos (29-32) acaban de sufrir su tercer descalabro al hilo, y su récord en juegos decididos por una sola carrera es de 8-12 este año. Ante este escenario, el abridor dejó claro que confía en el talento del grupo, pero exige mejoras.

"Todos necesitamos mejorar un poco, incluyéndome a mí. Debemos ser más constantes", subrayó el veterano. Para él, la clave del éxito en lo que resta de la temporada radicará precisamente en esa anhelada regularidad colectiva.

Asumiendo la responsabilidad en el montículo

El serpentinero de 35 años cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras limpias y cinco imparables en seis entradas de labor. Pese a recetar ocho ponches y regalar solo dos pasaportes, reconoció que su apertura inicial dejó que desear.

"Necesito lanzar mejor. No puedo permitir dos carreras en el primer episodio jugando como visitante y abriendo una serie", sentenció. Esta fuerte autocrítica refleja la mentalidad ganadora que busca contagiar al resto del vestidor.

El panorama en la Liga Americana

A pesar de que el equipo ha sido severamente diezmado por las lesiones este año, Toronto se mantiene vivo en la pelea. Su resiliencia será fundamental para revertir el mal momento.

Actualmente, los Azulejos se encuentran a 8.5 juegos de los Rays de Tampa Bay, líderes del Este de la Liga Americana. Sin embargo, la esperanza sigue intacta, ya que están a tan solo un juego de alcanzar el codiciado último puesto de comodín.