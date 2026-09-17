MLB: Latinos dominan las estadísticas ofensivas en Liga Americana

Los peloteros latinos están llamados a ser actores principales en la película de Grandes Ligas. Forman parte de los mejores equipos, están en las principales portadas de medios, por sus números superlativos. En ese contexto, hay cuatro estadísticas lideradas por el poder latino.

Si vamos hablar de peloteros latinos en 2026, está claro que un apartado especial lo va a tener Junior Caminero. Un veterano de solo 23 años que juega como si tuviera toda la vida repartiendo batazos. El dominicano es líder de cuadrangulares en LA y principal candidato al MVP.

Ahora bien, el inicio de esta campaña tiene nombre y apellido: Yordan Álvarez, el cubano estuvo básicamente toda la campaña liderando las estadísticas ofensivas para ganar la Triple Corona. Sin embargo, las lesiones lo han complicado y ha perdido mucha oportunidad en lograrlo.

Finalmente están dos peloteros nacidos en Cuba que siempre dan de que hablar: Yandy Díaz y Randy Arozarena no podían estar fuera del liderato de alguna estadística élite en Las Mayores. Ambos son dos de los peloteros más regulares del año con un rendimiento difícil de igualar.

Estadísticas lideradas por peloteros latinos en Liga Americana:

Carreras anotadas: Randy Arozarena - 103

Hit: Yandy Díaz - 173

Dobles: Wilyer Abreu - 36

Jonrones: Junior Caminero - 41

Boletos: Yordan Álvarez - 103

Promedio: Yordan Álvarez - .310

OBP: Yordan Álvarez - .428

SLG: Yordan Álvarez - .594

OPS: Yordan Álvarez - 1.022

¿Es Junior Caminero el próximo elegido para el club de los 500 HR?

Junior Caminero sin duda alguna es el heredero del cuadrangular dominicano en Grandes Ligas. El dominicano de 23 años llegó al jonrón 41 de la temporada con Rays de Tampa Bay y al 93 de su corta carrera; de mantenerse en ese ritmo podría entrar en el mítico Club de los 500 HR.

Caminero a sus 23 años con cuatro temporadas en MLB, registra 92 vuelacercas. Si lo comparamos con las leyendas del top 3 de dominicanos con más jonrones en la liga en el mismo número de campañas: Albert Pujols (160 HR), Manny Ramírez (83 HR) y Sammy Sosa (70 HR).

Junior tiene más cuadrangulares que los últimos dos, no supera a Pujols porque definitivamente fue un fuera de serie. Con un promedio 42 HR por campaña de 162 juegos y si logra mantener ese ritmo, en 10 años podría tener al menos 500 jonrones y ser parte del mítico Club.

Números de Caminero, Álvarez, Díaz y Arozarena en 2026