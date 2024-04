MLB: ¡Irreal! Giancarlo Stanton anota carrera de forma insólita (+Video)

Este martes, 16 de abril, los Yankees de Nueva York visitaron el Rogers Centre para enfrentar a los Azulejos de Toronto y llevar a cabo el segundo cotejo de la serie entre ambas escuadras que arrancó el pasado lunes.

En la parte alta del segundo episodio, José Treviño, con corredores en primera y segunda, sacudió un imparable hacia el jardín izquierdo que motivó al coach de tercera base de los mulos a enviar a Giancarlo Stanton -quien corría en la intermedia- hacia el plato.

El batazo llegó bastante rápido a las manos del jardinero izquierdo, por lo que pareció una decisión errada enviar a Stanton a cruzar la tercera para dirigirse a la goma. El toletero de poder parecía estar trotando por las bases y, aun así, a pesar de que la pelota llegó mucho antes a la mascota del receptor Danny Jansen, no fueron capaces de sacar out al corredor porque el careta no pudo tomar posesión de la esférica.

Fue un acontecimiento insólito, puesto que la situación estaba dada para que se concretara un "out de calle".