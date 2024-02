MLB: ¡Huella de Tigre! Jugadores de Detroit extrañan la presencia de Miguel Cabrera (+Declaraciones)

Durante todo su recorrido en el beisbol profesional, Miguel Cabrera siempre se caracterizó por dejar una huella distintiva, diferente a sus altas cualidades con las que dejó grandes números en cada circuito donde jugó; nos referimos a esa capacidad de liderazgo acompañado por un carácter jocoso que ayudó mucho en la buena química de cada grupo con el que trabajó.

Ahora, tras su retiro el año pasado, a partir de la temporada 2024 en Tigres de Detroit comenzó una nueva era, misma en la que el locker del “Señor Miggy” ya está ausente en los campos de entrenamiento.

Diferentes peloteros jóvenes de los bengalíes se expresaron por la ausencia del maracayero; la mayoría de ellos desde ya extrañan la presencia del Tigre Mayor, entre otras cosas también porque en los años recientes el equipo se construyó con él como epicentro, donde entre otros orbitaron Spencer Torkelson, Kerry Carpenter y Riley Greene; estos tres pasaron sus 2 primeras temporadas en Grandes Ligas en el fondo de la persecución de “Cabrerita” por los 500 jonrones, 3.000 hits y un cómodo lugar en las tablas de líderes ofensivos entre los mejores bateadores de todos los tiempos.

Con José Miguel retirado, ahora es el equipo de los chicos. Ellos creen que están listos para liderarlo.

"Es Miguel Cabrera, posiblemente uno de los mejores bateadores de todos los tiempos. No sé si se puede reemplazar a un tipo como él", dijo Tarik Skubal, quien podría encabezar la rotación de Detroit con la partida de Eduardo Rodríguez. "Pero me gusta la cultura que tenemos. Me gustan los muchachos que regresan. Me encantó nuestro equipo el año pasado; pensé que era muy divertido. Y todos estamos remando en la misma dirección, que es lo que quieres. Me emociona volver con estos chicos”, recalcó.

En esa cultura también fue construida por el venezolano, quien imprimió su amor por el beisbol, la apología al trabajo y al deseo de competir para ganar. Skubal, Casey Mize, Matt Manning, Alex Faedo, Joey Wentz y Jake Rogers ascendieron juntos a través del sistema de granjas de los Tigres. Torkelson, Greene y Carpenter llegaron en 2022. De una u otra manera, Cabrera influyó en ellos.

"Tenemos un gran grupo", dijo Greene. "Miggy se ha ido, lo que es una pena porque era una gran parte del equipo. Pero seguimos teniendo prácticamente el mismo grupo. Siento que nuestra química de equipo realmente dio un salto la temporada pasada, y sólo va a mejorar y mejorar”, estimó.

"La química de equipo es difícil de encontrar, y una vez que la tienes, quieres seguir construyendo sobre ella. Creo que muchos equipos ganadores tienen esa química de equipo, y nosotros la tenemos", añadió.

“Miggy” del mismo modo marcó la pauta de divertirse y reiterando la actitud competir sin descanso, a menudo predicando con el ejemplo, algo que Torkelson quiere transmitir:

"Creo que nos comportamos de la misma manera que el año pasado: ir al patio todos los días, mejorar, confiar en tu proceso y predicar con el ejemplo, no ser un tipo ruidoso", dijo. "Vamos a venir, vamos a trabajar, vamos a mejorar y vamos a ganar. Ésa va a ser la identidad de este equipo".

Dicho esto, él está deseando ver a Cabrera en su nuevo papel como asistente especial de los Tigres. Se espera que haga una visita en algún momento de esta primavera.

"Definitivamente lo estoy extrañando. Pero definitivamente va a hacer una aparición o 10 durante la primavera".

