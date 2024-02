MLB: ¡Hilarante! Lanzador de los Marlins aplicó este hobbie para luchar por el puesto de Jesús Luzardo en la rotación

Trevor Rogers necesitaba un pasatiempo. Después de perderse casi toda la temporada 2023 de los Marlins de Miami con un par de lesiones, quería algo que podría ayudarle a descomprimir y no pensar en el beisbol y sólo había tantas rondas de golf que podía jugar una vez que estaba sano esta temporada baja.

¿Y qué hizo? "Me dediqué a construir LEGOs", dijo el serpentinero zurdo al Miami Herald. "Fue increíble". El viaje comenzó en julio, alrededor de un mes después de su última asignación de rehabilitación que resultó en la lesión que le cerró la temporada, ahí un BD-1 Star Wars LEGO set llamó su atención.

"Yo estaba como 'Decir menos'. Déjame ver si esto es divertido", recuerda. "Y... fue alucinante" añadió.

Desde entonces ha construido 11 sets de LEGO. Entre sus favoritos: El poderoso Bowser de Super Mario y el Banco Gringotts de la serie Harry Potter. Otros sets completados incluyen un coche de carreras McLaren de Fórmula 1 y el Hulkbuster de Marvel. La mayor parte de su colección está en una estantería de su residencia de Júpiter. Lo que queda está en su casa de temporada baja en Texas.

"Estaba encerrado", dijo y agregó que de pequeño jugaba con bloques de construcción, pero nunca con LEGO. "Me sentaba en la mesa de la cocina de mi casa. Pasaban tres horas y pensaba: 'Hoy ha sido un buen día'".

Después de haber podido descomprimirse mentalmente durante los últimos siete meses, Rogers ahora espera tener buenos días en el campo. Entra en los entrenamientos de primavera con algo que demostrar tras dos temporadas prácticamente perdidas después de una campaña en 2021 en la que fue 2do en la votación al Novato del Año en la Liga Nacional.

Rogers siguió con un pobre desempeño en 2022 (5.47 ERA en 23 inicios y 107 entradas) y un 2023 acortado por lesiones que lo vio lanzar solo 18 entradas en 4 inicios.

"Siempre he tenido fe y creencia", dijo el escopetero de 26 años. "Sé lo que puedo hacer. Intento no mirar al pasado, pero la verdad es que no creo que 2021 fuera una casualidad. Sé lo bueno que puedo ser, pero los últimos años no lo han demostrado. Tengo que volver a demostrarlo".

En su mejor momento él tiene tres envíos que puede lanzar eficazmente para hacer strikes: su bola rápida de cuatro costuras, su cambio y su slider. Espera que un avance fuera de temporada le ayude a recuperar la forma.

Asimismo, visitó las nuevas instalaciones de entrenamiento de su agencia en Arizona a principios de enero para trabajar durante una semana y media antes de los entrenamientos de primavera. Ahí conoció a Tommy Costello, especializado en biomecánica.

"Estaba jugando a atrapar la pelota, hice unos cuatro lanzamientos y me dijo que parara", cuenta Rogers. Costello le dijo entonces que había visto "un par de cosas que realmente llamaban la atención" en su mecánica. Rogers se dio cuenta de que estaba utilizando su cuerpo de una forma "tan insuficiente" que le estaba provocando lesiones.

"En cierto modo tenía sentido por qué me lesioné el año pasado", dijo "Trabajamos en cambios muy pequeños y graduales desde la base. Trabajamos en mi entrega para que mi cuerpo se moviera de una manera más eficiente."

¿Los primeros resultados? "Estaba muy contento con la forma en que salía la pelota y la forma en que mi cuerpo se sentía después de lanzar. Trabajar con él ha sido enorme. ... La velocidad era mejor, la forma en que llegó a la placa era más eficiente. El movimiento en mi offspeed era mucho mejor. Todo se sentía mejor, mucho más limpio". Ahora, al igual que con sus LEGOs, Rogers tiene que construir sobre su trabajo de temporada baja mientras se prepara para su año de prueba.

Fuente: Miami Herald